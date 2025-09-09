Кабинет министров принял новые правила бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения. Изменения касаются предприятий в прифронтовых регионах, а также компаний, изготавливающих беспилотники и другую военную технику.

Новые условия бронирования?

Соответствующее постановление №1106 приняли 8 сентября 2025 года, пишет 24 Канал. Согласно документу, 100% работников критически важных предприятий в зонах активных боевых действий могут быть забронированы, если на этих территориях функционируют государственные электронные ресурсы.

Перечень компаний расширили?

Также правительство расширило перечень компаний, которые имеют право бронировать сотрудников. В него включили предприятия, выполняющие государственные контракты на производство:

беспилотных авиационных комплексов, дронов и роботизированных систем;

военной и специальной техники;

боеприпасов и комплектующих;

других товаров оборонного назначения для государственных заказчиков в сфере обороны.

Важно! В Минэкономики подчеркнули, что это решение позволит сохранить около 2,25 миллиардов гривен ВВП и налоговых поступлений ежегодно.

