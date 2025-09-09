Изменения в мобилизации: правительство разрешило бронирование для компаний, производящих дроны и боеприпасы
- Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет 100% бронирование работников критически важных предприятий в прифронтовых зонах, если там работают государственные электронные ресурсы.
- Перечень компаний для бронирования расширен, включая производителей дронов, военной техники и боеприпасов, выполняющих государственные контракты.
Кабинет министров принял новые правила бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения. Изменения касаются предприятий в прифронтовых регионах, а также компаний, изготавливающих беспилотники и другую военную технику.
Новые условия бронирования?
Соответствующее постановление №1106 приняли 8 сентября 2025 года, пишет 24 Канал. Согласно документу, 100% работников критически важных предприятий в зонах активных боевых действий могут быть забронированы, если на этих территориях функционируют государственные электронные ресурсы.
Перечень компаний расширили?
Также правительство расширило перечень компаний, которые имеют право бронировать сотрудников. В него включили предприятия, выполняющие государственные контракты на производство:
- беспилотных авиационных комплексов, дронов и роботизированных систем;
- военной и специальной техники;
- боеприпасов и комплектующих;
- других товаров оборонного назначения для государственных заказчиков в сфере обороны.
Важно! В Минэкономики подчеркнули, что это решение позволит сохранить около 2,25 миллиардов гривен ВВП и налоговых поступлений ежегодно.
Последние новости по бронированию?
- В августе правительство увеличило объем бронирования для критически важных предприятий у фронта с 50% до 100%. Соответствующий механизм уже работает через Дию.
- К слову, в приложении Резерв+ появилась возможность платить штраф за неуточнение данных вовремя. Он теперь позволяет оплачивать штрафы за 9 видов нарушений правил воинского учета, включая неявку по повестке.
- В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить право на отсрочку от мобилизации студентам, которым исполнилось 25 лет.