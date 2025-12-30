Нові ціни з 1 січня 2026: як зміниться вартість тарифів Київстар, Vodafone та lifecell

Мобільні оператори України, такі як Київстар, Vodafone та lifecell, запроваджують масштабні зміни з 1 січня, що стосуються дзвінків до ЄС. Також стало відомо, чи збільшиться вартість тарифів.

Як зростуть тарифи Київстар?

Із початку 2026 року для частини клієнтів Київстару набудуть чинності нові умови міжнародного зв’язку, пише 24 Канал з посиланням на Київстар.

Оператор перегляне перелік країн, на які поширюються тарифні хвилини, а також змінить умови окремих додаткових опцій. Оновлення стосуватиметься абонентів тарифних планів LOVE UA Світло, Контракт 2023, ВАШ Регіон та ВАШ Оптимум.

Згідно з новими правилами, з 1 січня 2026 року тарифні хвилини можна буде використовувати для дзвінків до Бельгії, Норвегії, Швеції, Австрії, Данії та Франції. Таким чином Київстар розширює перелік європейських напрямків, доступних без додаткової оплати в межах пакета.

Загалом оператор оновлює деякі тарифи з 18 грудня 2025 року і продовжуватиме це в 2026 році. Деякі тарифи здорожчають через зростання вартості ключових ресурсів, зокрема, електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години подорожчала на 60%.

Технічна спільнота ринку телекомунікацій "Мобільний зв’язок України" повідомила, що нові тарифи, серед іншого, торкнуться лінійки LOVE UA:

LOVE UA База – замість 150 гривень стане 200 гривень за 4 тижні;

LOVE UA Безлім 2024 – з 225 гривень до 300 гривень;

LOVE UA Пісня 2024 – з 250 гривень до 300 гривень;

LOVE UA Світло 2024 – з 200 гривень до 260 гривень;

LOVE UA Світло 2024 (з суперсилою Економія) – з 150 гривень до 200 гривень;

LOVE UA Свобода 2024 – з 125 гривень до 190 гривень.

Що зміниться у Vodafone?

Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запроваджується принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат, повідомили у Vodafone.

Що це означає для контрактних абонентів:

Без додаткової плати абоненти зможуть використовувати хвилини і частину гігабайт з загального обсягу як в Україні, так і під час перебування в країнах Європейського Союзу.

Принцип "Роумінг як вдома" буде впроваджено для тарифів Vodafone Business, Vodafone Red та для тарифів лінійки Vodafone GigaCombo 3-в-1, які поєднують мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення.

Що буде з тарифами lifecell?

З 1 січня почнеться оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium), пише 24 Канал з посиланням на lifecell.

З цього дня дзвінки в межах пакета можна використовувати як в Україні, так і в ЄС. Коли основні хвилини використано, понад вказаний пакет застосовуватимуть наступні умови:

20 копійок за хвилину розмови всередині корпоративної групи,

50 копійок за хвилину – за дзвінки на номери інших операторів України,

SMS коштуватиме 40 копійок.

Які ще зміни чекати з 1 січня 2026?