Чи даруватимуть українці новорічні подарунки цьогоріч: цікаве опитування

Унаслідок повномасштабної війни доходи українців знизились, чимало хто втратив роботу та заробіток, а купівельна спроможність населення впала. Водночас більшість громадян почала стабільно донатити на ЗСУ задля якнайшвидшої перемоги України, тож менш важливі категорії витрат значно скоротилися.

Напередодні Нового року компанія Rakuten Viber вирішила запитати українців, чи планують вони витрачати гроші на подарунки у сезон цьогорічних зимових свят. Бізнес 24 передає результати опитування.

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Як зниження доходів вплинуло на плани українців дарувати новорічні подарунки

За даними опитування КМІС від кінця вересня, понад 70% українців почали заробляти менше грошей під час повномасштабної війни, ніж раніше. Кількість людей, які втратили роботу, досягла показника у 33% опитаних. При цьому, 39% респондентів заявили, що іноді стикалися з тими чи іншими фінансовими труднощами впродовж поточного року.

Тож Rakuten Viber напередодні свят провів опитування щодо планів витрачатися на новорічні подарунки, в якому взяли участь майже 80 тисяч українців. Результати такі:

47% опитаних зазначили, що свято має відбутися за будь-яких умов, то ж за традицією даруватимуть подарунки на зимові свята цьогоріч.

зазначили, що свято має відбутися за будь-яких умов, то ж за традицією даруватимуть подарунки на зимові свята цьогоріч. Водночас, 19% респондентів вказали, що купуватимуть подарунки для того, аби порадувати винятково дітей .

. 15% зауважили, що даруватимуть лише щось символічне та приємне, не витрачаючи великі суми грошей.

Разом з тим 19% опитаних заявили, що не збираються дарувати жодних новорічних подарунків цьогоріч. При цьому 14% з них вважають, що витрачатись на таке буде доречніше вже після перемоги, а 5% зауважили, що замість подарунків перекажуть усі заощаджені кошти у фонди допомоги українцям або на ЗСУ.

Viber – месенджер, встановлений на 98% смартфонів в Україні. Десятки мільйонів українців використовують застосунок для відеодзвінків та надсилання безкоштовних текстових повідомлень.