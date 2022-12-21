В канун Нового года компания Rakuten Viber решила спросить украинцев, планируют ли они тратить деньги на подарки в сезон нынешних зимних праздников. Бизнес 24 передает результаты опроса.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Как снижение доходов повлияло на планы украинцев дарить новогодние подарки

По данным опроса КМИС от конца сентября, более 70% украинцев стали зарабатывать меньше денег во время полномасштабной войны, чем раньше. Количество потерявших работу достигло показателя у 33% опрошенных. При этом 39% респондентов заявили, что иногда сталкивались с теми или иными финансовыми трудностями в течение текущего года.

Rakuten Viber накануне праздников провел опрос о планах тратиться на новогодние подарки, в котором приняли участие почти 80 тысяч украинцев. Результаты таковы:

47% опрошенных отметили, что праздник должен состояться при любых условиях, поэтому по традиции будут дарить подарки на зимние праздники в этом году.

отметили, что праздник должен состояться при любых условиях, поэтому по традиции будут дарить подарки на зимние праздники в этом году. В то же время 19% респондентов указали, что будут покупать подарки для того, чтобы порадовать исключительно детей .

. 15% отметили, что будут дарить только что-то символическое и приятное, не тратя большие суммы денег.

Вместе с тем 19% опрошенных заявили, что не собираются дарить никаких новогодних подарков в этом году. При этом 14% из них считают, что тратится на такое будет уместнее уже после победы, а 5% отметили, что вместо подарков переведут все сэкономленные средства в фонды помощи украинцам или на ВСУ.

Справка. Viber – мессенджер, установленный на 98% смартфонов в Украине. Десятки миллионов украинцев используют приложение для видеозвонков и отправки бесплатных текстовых сообщений.