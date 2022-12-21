Напередодні Нового року компанія Rakuten Viber вирішила запитати українців, чи планують вони витрачати гроші на подарунки у сезон цьогорічних зимових свят. Бізнес 24 передає результати опитування.

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Як зниження доходів вплинуло на плани українців дарувати новорічні подарунки

За даними опитування КМІС від кінця вересня, понад 70% українців почали заробляти менше грошей під час повномасштабної війни, ніж раніше. Кількість людей, які втратили роботу, досягла показника у 33% опитаних. При цьому, 39% респондентів заявили, що іноді стикалися з тими чи іншими фінансовими труднощами впродовж поточного року.

Тож Rakuten Viber напередодні свят провів опитування щодо планів витрачатися на новорічні подарунки, в якому взяли участь майже 80 тисяч українців. Результати такі:

47% опитаних зазначили, що свято має відбутися за будь-яких умов, то ж за традицією даруватимуть подарунки на зимові свята цьогоріч.

зазначили, що свято має відбутися за будь-яких умов, то ж за традицією даруватимуть подарунки на зимові свята цьогоріч. Водночас, 19% респондентів вказали, що купуватимуть подарунки для того, аби порадувати винятково дітей .

. 15% зауважили, що даруватимуть лише щось символічне та приємне, не витрачаючи великі суми грошей.

Разом з тим 19% опитаних заявили, що не збираються дарувати жодних новорічних подарунків цьогоріч. При цьому 14% з них вважають, що витрачатись на таке буде доречніше вже після перемоги, а 5% зауважили, що замість подарунків перекажуть усі заощаджені кошти у фонди допомоги українцям або на ЗСУ.

Довідка. Viber – месенджер, встановлений на 98% смартфонів в Україні. Десятки мільйонів українців використовують застосунок для відеодзвінків та надсилання безкоштовних текстових повідомлень.