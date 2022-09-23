Результати опитування

У серпні понад 70% опитаних українців заявили про зниження доходів за час російської агресії.

У травні показник був на рівні 66%.

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Робота та фінанси

Також збільшився й відсоток людей, який втратив роботу. Їх кількість сягнула до 33% проти 31% – чотири місяці тому. Крім того, певні матеріальні труднощі відзначили 40% опитаних чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі — 34% чоловіків та 26% жінок. Щодо труднощів із грошима, то з ними постійно стикалися 8%, багаторазово – 13% і іноді – 39%.

Окрім економічних проблем українці страждають і через інші негаразди, спровоковані війною. Зокрема, погіршення психічного здоров'я відчувають 64%, погіршення фізичного здоров'я — 48%. 42% постраждали через розлуку з сім'єю.

Зверніть увагу! Попри всі перераховані труднощі, понад 81% опитаних заявили, що з початку повномасштабного вторгнення росії жертвували кошти на ЗСУ.

Гроші на ЗСУ:

60% жертвували гроші на гуманітарні потреби,

54% – дали притулок або допомогли ВПО,

37% – займалися волонтерством.

Ситуація з житлом

Частка людей, які зіткнулися із втратою житла, зросла з 6% до 9%, з втратою іншого майна — з 8% до 10%.

Також українці регулярно стикаються з нестачею сну:

постійно від цього страждають 9% опитаних чи членів їхніх сімей,

багаторазово з цим стикалися 24%,

іноді — 38%.

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