Результати опитування
- У серпні понад 70% опитаних українців заявили про зниження доходів за час російської агресії.
- У травні показник був на рівні 66%.
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Робота та фінанси
Також збільшився й відсоток людей, який втратив роботу. Їх кількість сягнула до 33% проти 31% – чотири місяці тому. Крім того, певні матеріальні труднощі відзначили 40% опитаних чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі — 34% чоловіків та 26% жінок. Щодо труднощів із грошима, то з ними постійно стикалися 8%, багаторазово – 13% і іноді – 39%.
Окрім економічних проблем українці страждають і через інші негаразди, спровоковані війною. Зокрема, погіршення психічного здоров'я відчувають 64%, погіршення фізичного здоров'я — 48%. 42% постраждали через розлуку з сім'єю.
Гроші на ЗСУ:
- 60% жертвували гроші на гуманітарні потреби,
- 54% – дали притулок або допомогли ВПО,
- 37% – займалися волонтерством.
Ситуація з житлом
Частка людей, які зіткнулися із втратою житла, зросла з 6% до 9%, з втратою іншого майна — з 8% до 10%.
Також українці регулярно стикаються з нестачею сну:
- постійно від цього страждають 9% опитаних чи членів їхніх сімей,
- багаторазово з цим стикалися 24%,
- іноді — 38%.