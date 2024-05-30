Для потреб України: у США відкрили новий завод з виробництва артилерійських снарядів

У США відкрили новий завод із виробництва артилерійських снарядів у місті Мескіт, штат Техас. Підприємство щомісяця випускатиме близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гармат, що мають вирішальне значення для бойових операцій Києва.

Що відомо про новий завод у США

Завдяки мільйонним інвестиціям від Конгресу, американська оборонна компанія General Dynamics змогла запустити завод всього за 10 місяців з початку будівництва. При цьому, вартість підприємтсва склала понад 500 мільйонів доларів.

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Він включає передові виробничі технології та автоматизацію для виробництва металевих деталей великого калібру. Новий завод створить близько 350 робочих місць у місцевій економіці, коли вийде на повну виробничу потужність та складатиметься з трьох виробничих ліній у різних будівлях.

Снаряди для України від США

Щоб забезпечити постачання артилерійських розрахунків для України, Пентагон минулого року поставив за мету виробляти 100 000 снарядів на місяць до кінця 2025 року.

Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року попит на 155-міліметрові артилерійські снаряди різко зріс. Це призвело до вичерпання запасів союзників для власної оборони. Як повідомлялось, Україна витрачала від 4 000 до 7 000 таких снарядів щодня протягом кількох місяців 2023 року.

Згідно з Вільямом Лапланте, головним чиновником Пентагону із закупівель, США надали Києву понад 3 мільйони 155-міліметрових снарядів з початку війни.

Через суперечки між республіканцями в Палаті представників фінансування постачання боєприпасів було призупинене, проте воно відновилося у квітні після ухвалення Конгресом пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.