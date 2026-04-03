У мережі заявили, що "Нова пошта" продає посилки українців: компанія відреагувала на заяви

У соціальних мережах та месендерах поширюється дезінформація щодо "Нової пошти". Автори дописів розповідають, що компанія нібито розпродає загублені або невитребувані посилки.

Чи розпродає "Нова пошта" посилки українців?

Однак "Нова пошта" спростувала подібні "новини" у своїх соціальних мережах.

Наголошується, що компанія не продає відправлені посилки своїх клієнтів. Проте є випадки, коли речі утилізують відповідно до внутрішніх процедур компанії. Це відбувається по закінченню терміну зберігання, у випадку:

якщо його не було подовжено отримувачем;

коли від посилки відмовилися.

Шахраї обіцяють "сюрприз-бокси" з технікою чи цінними речами, а в результаті люди отримують випадкові непотрібні товари,

– йдеться у дописі.

Крім того, фіксуються випадки, коли аферисти вказують реальні компанії як "відправників". Таким чином, намагаються ввести людину в оману.

Українців зокрема закликали:

не довіряти таким пропозиціям;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не здійснювати оплату невідомим продавцям.

Важливо! Вся офіційна інформація про послуги та активності пошти публікується лише на сайті компанії, мобільному застосунку та соціальних мережах.

Водночас термін зберігання посилок починається з наступного дня після надходження її до відділення одержувача. Про це нагадали у Новій пошті.

Для більшості типів відправлень безплатне зберігання становить 7 днів. Виключення – палети – у цьому випадку зберігання становить 3 дні.

Послуга надається автоматично: замовляти додатково не потрібно,

– запевнили у компанії.

Зверніть увагу! Після 30 днів зберігання на відділенні відправлення вважається незатребуваним. Тобто компанія має право утилізувати речі.

