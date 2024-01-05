Новий холдинг на 27 мільярдів доларів: як королівська сім'я Еміратів хоче вразити світ бізнесу
Джерело:Bloomberg
Незабаром на міжнародному ринку з'явиться новий потужний гравець. До його появи причетна королівська сім'я ОАЕ.
Масштабування великої бізнес-імперії
Найбільша на біржі Абу-Дабі компанія, яку очолює ключовий член королівської сім'ї ОАЕ, планує створити новий холдинг. Його активи складуть 27 мільярдів доларів, а сектори діяльності будуть стосуватися різних секторів економіки, від фінансових послуг до гірничодобувної промисловості.
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Компанія 2PointZero стане частиною імперії шейха Тахнуна бен Заїда Аль Нагаяна Abu Dhabi International Holding Co. Її загальна вартість оцінюється приблизно у 239 мільярдів доларів.
У новий холдинг увійде найновіший фонд Абу-Дабі Lunate та компанія International Resources Holding. Окрім того, сюди увійдуть такі активи:
- інвестиційна компанія Chimera;
- Beltone Financial;
- криптомайнери Citadel Technologies і Sagasse Investments.
Що відомо про власника імперії
Шейх Тахнун бен Заїд Аль Нагаян – брат президента ОАЕ, займає посаду радника з національної безпеки. Наразі він є одним з найбільш впливових бізнесменів у світі.
Його інвесткомпанія має річний обіг у 300 мільярдів доларів. Окрім того, саме він є найбільшим кредитором країни. Що стосується IHC, то ключовий актив імперії за останні кілька місяців зріс у вартості на 3,2%, що підвищило ринкову вартість компанії на 7,5 мільярдів доларів.