У моделей OnlyFans почали обшуки: чи законні дії БЕБ – пояснення юриста

У мережі набуває розголосу ситуація про обшуки у моделей OnlyFans в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Усе б нічого, якби їх не проводили саме у моделей, які сплатили податки.

Моделі сплатили державі 59 мільйонів

Факт, що станом на кінець року 350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 мільйонів гривень доходу, сплативши 59 мільйонів гривень податків повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Він також подякував за таку відповідальну позицію та внесок в перемогу. Тож, чому почались переслідування, розбирався 24 Канал.

Дивіться також Масове закриття ФОПів після схвалення закону про підвищення податків: у Раді відреагували

Доступ до даних моделей OnlyFans

20 вересня Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення надати працівникам Бюро економічної безпеки (БЕБ) доступ до інформації про всіх громадян України, зареєястрованих на платформі OnlyFans, які отримують там доходи. Зокрема, це рішення дозволяє детективам отримати дані про імена, дати народження, реєстраційні номери платників податків, а також іншу інформацію про творців платного контенту.

Згодом БЕБ почало проводити обшуки у користувачів платформи в межах кримінальної справи за статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Що ж не так

Як зазначають юристи, з обшуками приходять переважно до тих, хто вже зареєстрував ФОП, задекларував доходи та сплатив податки.

Зокрема, про обшуки повідомила юристка Леся Михайленко. Вона наголосила, що такі дії БЕБ викликають подив, адже податки вже сплачені, а обшуки схожі на спробу тиску на платників податків.

"Минулого тижня БЕБ почало приходити з обшуками саме до тих, хто сплатив і задекларував доходи. Тобто, за цією ухвалою БЕБ взяв у ДПС список і тепер працює по списку моделей з OnlyFans, які не мають жодного відношення до справа від липня 2024 року", – повідомила вона.

Вона також звернула увагу, що правоохоронці використовують дані, отримані від Державної податкової служби, у рамках ухвали суду, щоб переслідувати громадян.

Юрист пояснив, чи законні обшуки

24 Канал звернувся по коментар до адвоката Яромира Цімура щодо того, наскільки законними є дії детективів БЕБ. Він наголосив, що сплата податків зазвичай передбачає закриття кримінальної справи.

Яромир Цімура Адвокат Якщо податки вже сплачені, підстав для обшуків немає. Для виявлення можливих недоплат податків достатньо доступу до банківських рахунків, а не показових обшуків. Водночас залишається відкритим питання які відомості надали слідчі в суд для розгляду клопотання про обшук – чи до сплати податку, чи після, коли виявили якісь недоплати.

За словами адвоката, схоже, що проведення обшуків мало на меті тиск або ж є показовою акцією, щоб привернути увагу інших учасників цього сегменту.

Юрист також рекомендує громадянам, які вже виконали свої податкові зобов’язання, оскаржувати обшуки в Прокуратурі, подавати скарги до профільних комітетів Верховної Ради та інформувати вищих посадових осіб.

Чому такий підхід небезпечний

Економіст Юрій Гайдай додав, що ця ситуація руйнує довіру до держави: "Спробуєш легалізуватися – держава тебе знищить". Гайдай акцентує увагу на тому, що проблема полягає не у статті 301 КК України, а в діях БЕБ.

За його словами, з тексту судової ухвали видно, що детективи Бюро економічної безпеки, група з понад 20 осіб, отримали доступ до даних про всіх громадян України, які мають акаунти на платформі OnlyFans та заробляють там, незалежно від типу контенту (не обов'язково еротичного чи порнографічного).

"У рамках розслідування діяльності одного "бек-офісу", який нібито займався посередницькими послугами для частини моделей (переклад, просування, виплати), детективи отримали доступ до даних про всіх українців, які заробляють на платформі OnlyFans", – наголошує Гайдай.

"Вдячні дівчатам": переслідування є лицемірством

Заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк зазначив, що подібні дії є неприпустимими: "Це ненормально – одночасно вимагати сплати податків та продовжувати кримінальне переслідування".

Зауважимо, що голова податкового комітету Данило Гетманцев теж наголошував: те, що "дівчата не сплатили податок вчасно" не може бути підставою для кримінальної справи.

"Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу", – зазначав він.

Щодо переслідування дівчат по статті 301 Кримінального Кодексу, Гетьманцев теж вважає подібні дії неприпустимими.

Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати,

– додав нардеп.

Довідково. Раніше повідомлялось, що у період з 2020 по 2022 рік понад 5 000 творців контенту з України, які використовували платформу OnlyFans, заробили на ній 123 мільйони доларів. Однак вони не сплатили податки зі своїх доходів, оскільки чинне законодавство унеможливлює таке оподаткування.