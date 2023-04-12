ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави
ТРЦ Ocean Plaza, який раніше належав росіянам перейшов у власність України. Рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ ухвалив ВАКС.
Націоналізація Ocean Plaza
Російські власники не змогли оскаржити рішення суду щодо конфіскації ТРЦ про що ухвала у єдиному реєстрі судових рішень.
Ще 20 березня ВАКС прийняв рішення про конфіскацію контрольної частини корпоративних прав, цілісних майнових комплексів, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів на банківських рахунках, в тому числі ТОВ "Авангард-Віларті" та ТОВ "ІС "Либідь", які є власниками Ocean Plaza.
Рішення повинно було набути чинності за 10 днів, якщо інша сторона не подасть апеляцію. Однак, апеляційну скаргу відхили на тій підставі, що її подала компанія Jupiter Nine Trust Company Limited, яка не була стороною в адміністративній справі за позовом Мінюсту.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважував, що навіть якщо російські власники Ocean Plaza й подадуть скаргу, то успіху це не матиме.
Що цьому передувало
- Ротенберг управляв акціями київського торговельного центру через підконтрольні комерційні структури в Україні та за кордоном. У такий спосіб олігарх контролював 66% корпоративних прав Ocean Plaza.
- У серпні 2022 року Офіс Генпрокурора передав під управління АРМА корпоративні права Ocean Plaza, інших компаній та 350 мільйонів гривень.