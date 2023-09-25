Все відбудуємо, – співвласник готелю на Морвокзалі прокоментував атаку росіян
Джерело:Андрій Ставніцер
Росія вкотре знову атакувала Одещину. Ворог запустив по регіону десятки ракет та вдарив по припортовій інфраструктурі. У результаті знищено один із найвідоміших готелів Одеси.
Йдеться про готель "Кемпінські" – "Одеса" на Морвокзалі. Цю ситуацію прокоментував співвласник готелю Андрій Ставніцер.
Зверніть увагу Новий рекорд: Cisco виклав 28 мільярдів доларів за Splunk – чому так багато
Знищення готелю на Морвокзалі
За його словами, у планах була масштабна реконструкція будівлі. Зокрема, для цього викупили частку у приватних інвесторів та працювали над закриттям угоди з державою. Усі це робили попри повномасштабну війну, яку веде Росія проти України. Андрій Ставніцер додав, що він також зумів знайти інвесторів, які були готові вкладати кошти у будівництво, як і урбаністів з архітекторами.
Все буде. Все відбудуємо. Не дочекаєтесь, тва***. В Одесі буде так гарно, як вам ніколи не присниться у ваших моторошних кошмарах,
– йдеться у дописі бізнесмена.
Ставніцер зауважив, що зараз проходить Йом-Кіпур – єврейське свято, коли люди просять пробачення один в одного. Його ще називають Днем Спокути. Він наголосив, що знає про країну, яка ніколи не отримає прощення.
Що відомо про масову ракетну атаку на Одещину:
- У ніч з 24 на 25 вересня ворог запустив по Одещині 19 "Шахедів", 12 "Калібрів" і 2 "Онікси". Завдяки зусиллям ППО вдалося знищити 11 "Калібрів" і 19 "Шахедів".
- На жаль, 2 ракети "Онікс" таки влучили у зерносховище, яке було пустим.
- Також росіяни атакували Дніпропетровську область. Над Кривим Рогом збили "Шахед", через падіння уламків якого виникла пожежа на одному із промислових підприємств.