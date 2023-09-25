Все відбудуємо, – співвласник готелю на Морвокзалі прокоментував атаку росіян

Росія вкотре знову атакувала Одещину. Ворог запустив по регіону десятки ракет та вдарив по припортовій інфраструктурі. У результаті знищено один із найвідоміших готелів Одеси.

Йдеться про готель "Кемпінські" – "Одеса" на Морвокзалі. Цю ситуацію прокоментував співвласник готелю Андрій Ставніцер.

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Знищення готелю на Морвокзалі

За його словами, у планах була масштабна реконструкція будівлі. Зокрема, для цього викупили частку у приватних інвесторів та працювали над закриттям угоди з державою. Усі це робили попри повномасштабну війну, яку веде Росія проти України. Андрій Ставніцер додав, що він також зумів знайти інвесторів, які були готові вкладати кошти у будівництво, як і урбаністів з архітекторами.

Все буде. Все відбудуємо. Не дочекаєтесь, тва***. В Одесі буде так гарно, як вам ніколи не присниться у ваших моторошних кошмарах,

– йдеться у дописі бізнесмена.

Ставніцер зауважив, що зараз проходить Йом-Кіпур – єврейське свято, коли люди просять пробачення один в одного. Його ще називають Днем Спокути. Він наголосив, що знає про країну, яка ніколи не отримає прощення.

Що відомо про масову ракетну атаку на Одещину: