Речь идет об отеле "Кемпински" – "Одесса" на Морвокзале. Эту ситуацию прокомментировал совладелец гостиницы Андрей Ставницер.

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Уничтожение гостиницы на Морвокзале

По его словам, в планах была масштабная реконструкция здания. В частности, для этого выкупили долю у частных инвесторов и работали над закрытием соглашения с государством. Все это делали, несмотря на полномасштабную войну, которую ведет Россия против Украины. Андрей Ставницер добавил, что он также сумел найти инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство, как и урбанистов с архитекторами.

Все будет. Все отстроим. Не дождетесь, твоя***. В Одессе будет так хорошо, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах,

– говорится в сообщении бизнесмена.

Ставницер отметил, что сейчас проходит Йом-Кипур – еврейский праздник, когда люди просят прощения друг у друга. Его еще называют Днем Искупления. Он отметил, что знает о стране, которая никогда не получит прощения.

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