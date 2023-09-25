Речь идет об отеле "Кемпински" – "Одесса" на Морвокзале. Эту ситуацию прокомментировал совладелец гостиницы Андрей Ставницер.
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Уничтожение гостиницы на Морвокзале
По его словам, в планах была масштабная реконструкция здания. В частности, для этого выкупили долю у частных инвесторов и работали над закрытием соглашения с государством. Все это делали, несмотря на полномасштабную войну, которую ведет Россия против Украины. Андрей Ставницер добавил, что он также сумел найти инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство, как и урбанистов с архитекторами.
Все будет. Все отстроим. Не дождетесь, твоя***. В Одессе будет так хорошо, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах,
– говорится в сообщении бизнесмена.
Ставницер отметил, что сейчас проходит Йом-Кипур – еврейский праздник, когда люди просят прощения друг у друга. Его еще называют Днем Искупления. Он отметил, что знает о стране, которая никогда не получит прощения.
Что известно о массовой ракетной атаке на Одесскую область:
- В ночь с 24 на 25 сентября враг запустил по Одесчине 19 "Шахедов", 12 "Калибров" и 2 "Ониксы". Благодаря усилиям ПВО удалось уничтожить 11 "Калибров" и 19 "Шахедов".
- К сожалению, 2 ракеты "Оникс" таки попали в зернохранилище, которое было пустым.
- Также россияне атаковали Днепропетровскую область. Над Кривым Рогом сбили "Шахед", из-за падения обломков которого возник пожар на одном из промышленных предприятий.