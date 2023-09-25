Защитники неба работали ночью по вражеским БпЛА. Однако зафиксировано падение обломков.

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В Кривом Роге загорелся завод

Как рассказали в ОВА, из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили.

Александр Вилкул также подтвердил, что ночью был сбит БпЛА над Кривым Рогом.

Из-за падения обломков возник пожар на одном из промышленных предприятий. Пожар уже ликвидирован. Главное – без потерь,

– отметил он.

Кроме того, дважды враг атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской общинах. Загорелась сухая трава – пламя уже потушили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия обстрела Днепропетровщины / фото ОВА

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