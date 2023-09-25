Оборонці неба працювали вночі по ворожих БпЛА. Однак зафіксовано падіння уламків.
Важливо Нічна масована атака: на Одещині окупанти влучили у зерносховище, зруйновано морвокзал
У Кривому Розі загорівся завод
Як розповіли в ОВА, через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.
Олександр Вілкул також підтвердив, що вночі було збито БпЛА над Кривим Рогом.
Через падіння уламків виникла пожежа на одному із промислових підприємств. Пожежу вже ліквідовано. Головне – без втрат,
– зазначив він.
Окрім цього, двічі ворог атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава – полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / фото ОВА
Нічна масована атака по Україні: все, що відомо
- У ніч на 25 вересня російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed".
- Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя.
- Усього під час нічної атаки було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу: 12 крилатих ракет морського базування "Калібр"; 2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено: 11 крилатих ракет "Калібр"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- Крім того, за минулу добу 24 вересня протиповітряною знищено три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.
- Зазначається, що за минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.