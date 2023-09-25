Начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що росіяни вдарили ракетами "Онікс" по зерносховищу. Перед цим місцева влада повідомляла, що вороги скерували у регіон ударні безпілотники та два типи ракет, пише 24 Канал.
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Які наслідки атаки росіян по Одещині
Це (удар по зерносховищу – 24 Канал) скоріш за все був іміджевий удар – намагались вони вдарили по Україні як по потужному зернотрейдеру і тому, який заважає Росії виконати свої забаганки на цьому напрямку. По морському вокзалу, найімовірніше, відпрацював "Калібр",
– заявила Гуменюк.
Окрім того, вона прокоментувала тезу, що наслідки від атаки ракетою мають бути в 5 разів більші, ніж ціна самої зброї. Начальниця пресцентру сил оборони Півдня зазначила, що порівнювати ціну ракети та ціну знакового місця для одеситів теж не дуже коректно.
"Тому морський вокзал відбудуємо, а всі "Калібри" потрібного масштабу повернемо окупантам", – заявила Наталія Гуменюк.
Що відомо про атаку по Одещині
- Росія знову атакувала Одеську область ракетами двох типів та дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили оборони Півдні повідомили, що вороги випустили по регіону 19 ударних дронів типу Shahed-136/131, 2 надзвукові ракети "Онікс" та 12 ракет типу "Калібр" зі складними траєкторіями руху різними областями.
- Наші військові змогли збити 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів". Відомо, що більшість ворожих цілей наші військові збили на Одеською областю, ще по 1 "Калібру" – над Миколаївщиною і Кіровоградщиною.
- Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни влучили по припортовій інфраструктурі, в нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Окрім того, росіяни завдали руйнувань складському приміщенню та одному з приватних будинків Одеського району.
- В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Відомо, що жінку поранили уламки, її госпіталізували.