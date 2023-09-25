Начальник пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что россияне ударили ракетами "Оникс" по зернохранилищу. Перед этим местные власти сообщали, что враги направили в регион ударные беспилотники и два типа ракет, пишет 24 Канал.
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Какие последствия атаки россиян по Одесской области
Это (удар по зернохранилищу – 24 Канал) скорее всего был имиджевый удар – пытались они ударили по Украине как по мощному зернотрейдеру и мешающему России выполнить свои прихоти на этом направлении. По морскому вокзалу, скорее всего, отработал "Калибр",
– заявила Гуменюк.
Кроме того, она прокомментировала тезис, что последствия атаки ракетой должны быть в 5 раз больше, цена самого оружия. Начальник пресс-центра сил обороны Юга отметила, что сравнивать цену ракеты и цену знакового места для одесситов тоже не очень корректно.
"Поэтому морской вокзал отстроим, а все "Калибры" нужного масштаба вернем оккупантам", – заявила Наталья Гуменюк.
Что известно об атаке по Одесской области
- Россия снова атаковала Одесскую область ракетами двух типов и дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы обороны на юге сообщили, что враги выпустили по региону 19 ударных дронов типа Shahed-136/131, 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс" и 12 ракет типа "Калибр" со сложными траекториями движения по различным областям.
- Наши военные смогли сбить 19 "Шахедов" и 11 "Калибров". Известно, что большинство вражеских целей наши военные сбили в Одесской области, еще по 1 "Калибру" – над Николаевщиной и Кировоградщиной.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне попали по припортовой инфраструктуре, в нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Кроме того, россияне нанесли разрушения складскому помещению и одному из частных домов Одесского района.
- В Одессе в результате взрывной волны пострадало одно гражданское лицо. Известно, что женщину ранили обломки, ее госпитализировали.