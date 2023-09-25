Начальник пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что россияне ударили ракетами "Оникс" по зернохранилищу. Перед этим местные власти сообщали, что враги направили в регион ударные беспилотники и два типа ракет, пишет 24 Канал.

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Какие последствия атаки россиян по Одесской области

Это (удар по зернохранилищу – 24 Канал) скорее всего был имиджевый удар – пытались они ударили по Украине как по мощному зернотрейдеру и мешающему России выполнить свои прихоти на этом направлении. По морскому вокзалу, скорее всего, отработал "Калибр",

– заявила Гуменюк.

Кроме того, она прокомментировала тезис, что последствия атаки ракетой должны быть в 5 раз больше, цена самого оружия. Начальник пресс-центра сил обороны Юга отметила, что сравнивать цену ракеты и цену знакового места для одесситов тоже не очень корректно.

"Поэтому морской вокзал отстроим, а все "Калибры" нужного масштаба вернем оккупантам", – заявила Наталья Гуменюк.

Что известно об атаке по Одесской области