Кому війна, а кому – рідна мати: як компанія Oriflame продовжує працювати у Росії

Ще минулого року шведсько-швейцарська косметична компанія Oriflame заявила, що скорочує свою діяльність в Росії та припиняє розвиток бізнесу там. Однак насправді компанія не тільки не виконує усе вище написане, але й продовжує підтримувати російське населення.

Oriflame та російський ринок

Ще на початку березня 2022 року компанія заявила, що через повномасштабне вторгнення в Україну скорочує роботу в Росії, тобто скасовує усі заходи, продажі онлайн, різне спонсорування тощо.

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Оскільки в компанії є склад із виготовлення продукції в країні-агресорці, то вони працюватимуть лише з ним, а постачання продуктів з Європи припиняться.

Oriflame вживає рішучих кроків для поступового припинення своєї діяльності в Росії: наразі ми зупинили інвестиції, маркетинг, тренінгові активності та організацію всіх заходів. Крім того, ми також зупиняємо онлайн-продажі незареєстрованим кінцевим споживачам в Росії. Ці дії матимуть істотний матеріальний вплив на бізнес Oriflame в Росії. Компанія не очікує отримання прибутку від діяльності на її території,

– повідомили майже рік тому на сайті компанії Oriflame Україна.

Та все не так, як здається, адже компанія продовжує вкладати інвестиції в бізнес. Зараз, якщо уважно глянути на упакування новинок від Oriflame, ви знайдете інформацію про те, що одним з імпортерів продукції залишається Росія. Тобто товари продовжують надходити в країну з інших складів.

Товари Oriflame та російський ринок / Скриншот надала Комісарчук Вікторія

Бонусні програми та конференція: як співпраця з окупантами продовжується

Як розповіла 24 Каналу колишня партнерка бренду Тетяна Пахалюк, 14 січня 2023 року (ред. У той час, як росіяни обстріляли житловий будинок у Дніпрі, де загинуло чимало людей) з'явилася інформація про те, що Oriflame проводить конференцію в Абу-Дабі, ОАЕ, куди повезли російських лідерів від компанії.

одна із запрошених осіб, до прикладу, ще раніше у своєму телеграм-каналі пропонувала надіслати продукцію Oriflame, як гуманітарну допомогу для російських військових, адже вони "герої". Крім того, це не єдиний випадок, коли російські партнери підтримали війну проти України. Детальніше про це можна дізнатися тут.



Гуманітарка для окупантів / Скриншот надала Тетяна Пахалюк

Представництво компанії в Україні повідомило Oriflame Росія про факти такої гуманітарної допомоги. На це їм відповіли, що не розділяють таких дій. Однак покарання щодо цієї ситуації так ніхто й не отримав,

– додала співрозмовниця.

Згодом на зустрічі з вищим керівництвом повідомили, що захід, який відбувався для росіян, був "з великими обмеженнями" та не був такий "грандіозний, як здається".

Однак, лише уявіть, вже у травні цього року, в Санкт-Петербурзі повинна відбутися знову велика конференція для 1 500 російських менеджерів. Звичайно, що усі податки із проведення цього заходу згодом потраплять у бюджет країни-агресорки.

Позиція вищого керівництва компанії

За словами Тетяни, компанія дотримується тези "внє палітікі" і не може кинути нібито своїх людей. Навіть у новорічному зверненні головного виконавчого директора Oriflame Магнуса Бреннстрома, йде мова про те, що компанія не збирається йти з російського ринку, а минулий рік став для росіян доволі не легким.



Oriflame не збирається йти з російського ринку / Скриншот надала Тетяна Пахалюк

що на гарячій лінії компанії не стали заперечувати те, що співробітництво головного офісу Oriflame (Швеція) з Росією не зупинилося. Але там додали й те, що

Тоді питання: яким чином проводяться усі конференції, чому виділяються кошти на премії та бонуси для менеджерів та топлідерів?

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В усій цій історії дивує і те, якої позиції дотримуються українські представники Oriflame. До прикладу, одна із топлідерів Ірина Яременко закликає на навчанні своїх партнерів не висвітлювати війну та не негативити щодо цього (робити репости із робочих сторінок щодо зборів для військових тощо).

Знаючи, що у мене загинув брат на фронті, вона висловилася "не хочу нікого образити, але не всіх больних війна убила". Цю фразу Ірина сказала через те, що я та моя колега Комісарчук Вікторія вирішили піти з компанії, бо не поділяємо позиції бізнесу, який надалі продовжує працювати у Росії,

– ділиться Тетяна.

Гірше за це, може бути лише те, що топлідерка на прямих ефірах своїм партнерам пропонує один із методів підвищення продажів продукції, а саме "дружити з українськими військовими", адже ті "зараз отримують чималу зарплату", а отже перед святами можуть потішити своїх матерів чи дружин подарунками. Як то кажуть: "кому війна, а кому рідна мати".

Скільки грошей Oriflame платить країні-агресорці

Нагадуємо, що Росія за рік повномасштабної війни з Україною витратила 114,4 мільярда доларів. З них витрати на забезпечення армії агресорки становлять 36,1 мільярда доларів. Частину цих грошей забезпечила компанія Oriflame.

За даними російських ЗМІ, у 2021 році компанія Oriflame сплатила податок на прибуток підприємства на суму понад 61 мільйон рублів.

Водночас згідно з інформацією, яку оприлюднили у річному звіті, сама ж компанія непогано заробляє у Росії – з продажів своєї продукції вона отримала у 2021 році понад 165 мільйонів євро.