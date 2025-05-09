Tesla втратила останній лояльний ринок в Європі: як це вплинуло на продажі

На початку 2025 року Велика Британія залишалась єдиною європейською країною, де Tesla демонструвала зростання продажів. Та наразі, схоже, ситуація змінилась.

Британці втратили інтерес до Tesla

Так, впродовж першого кварталу компанія збільшила постачання електрокарів у Британії на 6%, на фоні загального падіння на решті європейських ринків. Але вже у квітні ситуація докорінно змінилася, свідчаать дані Electrek, інформує 24 Канал.

Дивіться також Зависли на складах: Tesla не може розпродати Cybertruck

Так, минулого місяця Tesla доставила до Великої Британії лише 512 електромобілів. Це на 62% менше, ніж у квітні 2024 року, і на 65% менше, ніж у січні 2025 року.

Причини падіння продажів

Таке різке скорочення пов'язують, зокрема, із завершенням дії податкових пільг: з 1 квітня 2025 року електромобілі вартістю понад 40 000 фунтів стерлінгів знову підпадають під "податок на розкішні авто".

Раніше ця пільга сприяла зростанню продажів у першому кварталі, адже багато покупців поспішали скористатися нею до завершення терміну.

Також падіння продажів Tesla зафіксували і на інших європейських ринках у квітні, що свідчить про глобальний тренд сповільнення попиту на електромобілі бренду.