Британці втратили інтерес до Tesla

Так, впродовж першого кварталу компанія збільшила постачання електрокарів у Британії на 6%, на фоні загального падіння на решті європейських ринків. Але вже у квітні ситуація докорінно змінилася, свідчаать дані Electrek, інформує 24 Канал.

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Так, минулого місяця Tesla доставила до Великої Британії лише 512 електромобілів. Це на 62% менше, ніж у квітні 2024 року, і на 65% менше, ніж у січні 2025 року.

Причини падіння продажів

Таке різке скорочення пов'язують, зокрема, із завершенням дії податкових пільг: з 1 квітня 2025 року електромобілі вартістю понад 40 000 фунтів стерлінгів знову підпадають під "податок на розкішні авто".

Раніше ця пільга сприяла зростанню продажів у першому кварталі, адже багато покупців поспішали скористатися нею до завершення терміну.

Також падіння продажів Tesla зафіксували і на інших європейських ринках у квітні, що свідчить про глобальний тренд сповільнення попиту на електромобілі бренду.