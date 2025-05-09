Британцы потеряли интерес к Tesla
Так, в течение первого квартала компания увеличила поставки электрокаров в Британии на 6%, на фоне общего падения на остальных европейских рынках. Но уже в апреле ситуация в корне изменилась, свидетельствуют данные Electrek, информирует 24 Канал.
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Так, прошлом месяце Tesla доставила в Великобританию только 512 электромобилей. Это на 62% меньше, чем в апреле 2024 года, и на 65% меньше, чем в январе 2025 года.
Причины падения продаж
Такое резкое сокращение связывают, в частности, с завершением действия налоговых льгот: с 1 апреля 2025 года электромобили стоимостью более 40 000 фунтов стерлингов снова подпадают под "налог на роскошные авто".
Ранее эта льгота способствовала росту продаж в первом квартале, ведь многие покупатели спешили воспользоваться ею до завершения срока.
Также падение продаж Tesla зафиксировали и на других европейских рынках в апреле, что свидетельствует о глобальном тренде замедления спроса на электромобили бренда.