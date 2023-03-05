Пенсіонерка, мільярдери та затяті гравці: хто забирав найбільші виграші казино всіх часів

Найбільший виграш в казино складає до 40 мільйонів доларів за вечір у столиці азартних ігор. Однак також чималу суму спромоглись виграти цілком пересічні особистості, як от вчителька на пенсії, у цілком звичайному казино у нічим не примітному місті.

Найбільші виграші в казино

Казино в Лас-Вегасі та виграш до 40 мільйонів доларів

Австралійський мільярдер Керрі Пекер вирішив спробувати свої сили в блекджеці та баккарі, аби дізнатись, що це за ігри і як у них грають. Як результат австралієць спромігся виграти далеко не один раз. Виграшів було настільки багато, що точна загальна цифра невідомо.

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Згідно з різними підрахунками він виграв від 20 до 40 мільйонів доларів. Згідно з відкритою інформацією щодо виграшу Пекера того вечора, він також залишив щедрі чайові персоналу, який працював у казино в той вечір.

Атлантік-сіті та 15 мільйонів доларів

Попри те, що Керрі Пекер виграв в одному казино до 40 мільйонів доларів є тако інформація, що він згодом того ж самого вечора програв мільйони доларів в іншому казино.

Якщо Керрі Пекер не мав стратегії, як стверджує історія, то наступний гравець точно знав що робить. Через постійні виграші протягом трьох місяців у трьох казино Атлантік-Сіті його навіть назвали "Вбивця з Атлантік-Сіті".

Йдеться про Джона Джонсона, який за декілька місяців виграв близько 15 мільйонів доларів у трьох різних казино на узбережжі. Також деякі люди зі сфери гемблінгу стверджують, Джонсон використовував сумнівні засоби для перемоги, однак сам гравець цього факту не заперечує.

Як пенсіонерка виграла майже 4 мільйони доларів

Джонсон вважає, що гравець завжди повинен мати глибоке розуміння стратегії, особливо коли справа доходить до блекджеку. Також, на його думку, важливо з легкістю сприймати не лише виграш, але й програш.

Говорячи про казино та виграші мало кому на думку спаде Вірджінія, а дарма, адже саме тут колишня вчителька на пенсії виграла майже 4 мільйони доларів.

У 2006 році Беверлі Віттен грала в ігрові автомати протягом двох годин і в результаті виграла джекпот у розмірі 3,7 мільйона доларів. Вона була настільки приголомшена сумою яку виграла, що попросила казино виплачувати їй гроші щомісячними платежами в розмірі близько 2 тисяч доларів.

Найбільший виграш у Європі у майже 2 мільйони доларів

Найбільший відомий виграш у казино відбувся в одному з казино Лондона. Там у 2008 році колишній мільярдер та власник футбольного клубу "Ньюкасл" Майк Ешлі виграв 1,6 мільйона доларів. Ешлі провів 15 хвилин у казино Fifty, граючи в рулетку, вигравши 1,6 мільйона доларів за вечір.

Монте-Карло та один мільйон франків

, що Ешлі був дуже конкретний щодо своєї ставки й ставив лише на число 17. Враховуючи шанси виграти стільки на одну ставку – удача була на його боці.

Ще одним щасливчиком, який спромігся виграти чималу суму у казино став Чарльз Уеллс. Чоловік добре відомий тим, що "зриває банк" у казино. Після багатьох років гри в рулетку він взяв позику в банку в 1891 році й продовжував грати в рулетку одинадцять годин, "зірвавши банк" 12 разів!

Уеллс мав настільки виграшну серію, що в казино не вистачило фішок, щоб продовжити гру, і в результаті він забрав додому 1 мільйон франків.