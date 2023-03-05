Самые большие выигрыши в казино
Казино в Лас-Вегасе и выигрыш до 40 миллионов долларов
Австралийский миллиардер Керри Пэкер решил попробовать свои силы в блэкджеке и баккаре, чтобы узнать, что это за игры и как в них играют. Как результат, австралиец сумел выиграть далеко не один раз. Выигрышей было столь много, что точная общая цифра неизвестна.
Читайте также В какой стране можно больше заработать, запустив собственную игру – интересная инфографика
Согласно разным подсчетам он выиграл от 20 до 40 миллионов долларов. Согласно открытой информации о выигрыше Пекера в тот вечер, он также оставил щедрые чаевые персонала, работавшего в казино в тот вечер.
Атлантик-сити и 15 миллионов долларов
Если у Керри Пэкера не было стратегии, как утверждает история, то следующий игрок точно знал что делает. Из-за постоянных выигрышей в течение трех месяцев в трех казино Атлантик-Сити его даже назвали "Убийца из Атлантик-Сити".
Речь идет о Джоне Джонсоне, который за несколько месяцев выиграл около 15 миллионов долларов в трех разных казино на побережье. Также некоторые люди из сферы гемблинга утверждают, что Джонсон использовал сомнительные средства для победы, однако сам игрок этого факта не отрицает.
Как пенсионерка выиграла почти 4 миллиона долларов
Говоря о казино и выигрышах мало кому в голову придет Вирджиния, а зря, ведь именно здесь бывшая учительница на пенсии выиграла почти 4 миллиона долларов.
В 2006 году Беверли Виттен играла в игровые автоматы в течение двух часов и в результате выиграла джекпот в размере 3,7 миллиона долларов. Она была настолько ошеломлена выигранной суммой, что попросила казино выплачивать ей деньги ежемесячными платежами в размере около 2 тысяч долларов.
Наибольший выигрыш в Европе почти 2 миллиона долларов
Самый известный выигрыш в казино состоялся в одном из казино Лондона. Там в 2008 году бывший миллиардер и владелец футбольного клуба "Ньюкасл" Майк Эшли выиграл 1,6 миллиона долларов. Эшли провел 15 минут в казино Fifty, играя в рулетку, выиграв 1,6 миллиона долларов за вечер.
Монте-Карло и один миллион франков
Еще одним счастливчиком, сумевшим выиграть немалую сумму в казино стал Чарльз Уэллс. Мужчина хорошо известен тем, что "срывает банк" в казино. После многих лет игры в рулетку он взял ссуду в банке в 1891 году и продолжал играть в рулетку одиннадцать часов, "сорвав банк" 12 раз!