Найбільші виграші в казино

Казино в Лас-Вегасі та виграш до 40 мільйонів доларів

Австралійський мільярдер Керрі Пекер вирішив спробувати свої сили в блекджеці та баккарі, аби дізнатись, що це за ігри і як у них грають. Як результат австралієць спромігся виграти далеко не один раз. Виграшів було настільки багато, що точна загальна цифра невідомо.

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Згідно з різними підрахунками він виграв від 20 до 40 мільйонів доларів. Згідно з відкритою інформацією щодо виграшу Пекера того вечора, він також залишив щедрі чайові персоналу, який працював у казино в той вечір.

Цікавий факт! Попри те, що Керрі Пекер виграв в одному казино до 40 мільйонів доларів є тако інформація, що він згодом того ж самого вечора програв мільйони доларів в іншому казино.

Атлантік-сіті та 15 мільйонів доларів

Якщо Керрі Пекер не мав стратегії, як стверджує історія, то наступний гравець точно знав що робить. Через постійні виграші протягом трьох місяців у трьох казино Атлантік-Сіті його навіть назвали "Вбивця з Атлантік-Сіті".

Йдеться про Джона Джонсона, який за декілька місяців виграв близько 15 мільйонів доларів у трьох різних казино на узбережжі. Також деякі люди зі сфери гемблінгу стверджують, Джонсон використовував сумнівні засоби для перемоги, однак сам гравець цього факту не заперечує.

Джонсон вважає, що гравець завжди повинен мати глибоке розуміння стратегії, особливо коли справа доходить до блекджеку. Також, на його думку, важливо з легкістю сприймати не лише виграш, але й програш.

Як пенсіонерка виграла майже 4 мільйони доларів

Говорячи про казино та виграші мало кому на думку спаде Вірджінія, а дарма, адже саме тут колишня вчителька на пенсії виграла майже 4 мільйони доларів.

У 2006 році Беверлі Віттен грала в ігрові автомати протягом двох годин і в результаті виграла джекпот у розмірі 3,7 мільйона доларів. Вона була настільки приголомшена сумою яку виграла, що попросила казино виплачувати їй гроші щомісячними платежами в розмірі близько 2 тисяч доларів.

Найбільший виграш у Європі у майже 2 мільйони доларів

Найбільший відомий виграш у казино відбувся в одному з казино Лондона. Там у 2008 році колишній мільярдер та власник футбольного клубу "Ньюкасл" Майк Ешлі виграв 1,6 мільйона доларів. Ешлі провів 15 хвилин у казино Fifty, граючи в рулетку, вигравши 1,6 мільйона доларів за вечір.

Цікаво, що Ешлі був дуже конкретний щодо своєї ставки й ставив лише на число 17. Враховуючи шанси виграти стільки на одну ставку – удача була на його боці.

Монте-Карло та один мільйон франків

Ще одним щасливчиком, який спромігся виграти чималу суму у казино став Чарльз Уеллс. Чоловік добре відомий тим, що "зриває банк" у казино. Після багатьох років гри в рулетку він взяв позику в банку в 1891 році й продовжував грати в рулетку одинадцять годин, "зірвавши банк" 12 разів!

Зверніть увагу! Уеллс мав настільки виграшну серію, що в казино не вистачило фішок, щоб продовжити гру, і в результаті він забрав додому 1 мільйон франків.