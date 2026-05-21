Польський гігант Pepco заходить в Україну: де відкриють перші магазини

Польська мережа дискаунтерів Pepco підтвердила вихід на український ринок і готує тестовий запуск магазинів у кількох відібраних регіонах. Гендиректор групи каже, що бренд уже знайомий українцям.

Що в Pepco заявили про вихід на український ринок?

Магазини мережі з’являться в окремих містах, повідомили в офіційній заяві Pepco.

Ми також запускаємо ретельно керований пробний проєкт у вибраних регіонах України – ринку, де Pepco вже має справжню впізнаваність бренду, і який з часом представляє потенційно значну нову можливість зростання для Групи,

– заявив гендиректор групи Стівен Борхерт.

У компанії окремо підкреслюють, що безпека працівників буде ключовим фактором при ухваленні рішень щодо відкриття магазинів, адже воєнні ризики в Україні залишаються актуальними.

Чутки поширювались і раніше

Раніше в медіа вже з’являлися повідомлення про підготовку виходу Pepco, пише RAU.

Консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA), як офіційний ексклюзивний представник Pepco в Україні, повідомляла, що займається пошуком найкращих локацій для міжнародного ритейлера. Йшлося про пошук локацій, перемовини з підрядниками та можливе відкриття перших 5 – 10 точок у 2026 році.

Зауважте! Компанія походить із Польщі та працює переважно в країнах Центральної і Східної Європи, але, за словами Борхерта, вона готує масштабну експансію в Західній Європі. До 2030 року компанія планує відкрити щонайменше 600 нових магазинів, подвоївши там свою присутність.

Що це означає для України?

Вихід Pepco може вплинути одразу на кілька сегментів ринку:

Посилення конкуренції серед дискаунтерів – особливо в бюджетному ритейлі

– особливо в бюджетному ритейлі Тиск на локальні мережі через цінову політику

через цінову політику Створення нових робочих місць у ритейлі та логістиці

у ритейлі та логістиці Зростання інтересу іноземного бізнесу до українського ринку попри воєнні ризики

Який прогноз? Найімовірніше, Pepco стартує з невеликої кількості тестових магазинів. Рішення про масштабування залежатиме від безпекової ситуації та купівельної спроможності

У разі успішного запуску можливе швидке розширення мережі по великих містах. Загалом український ринок може стати для Pepco "вхідним майданчиком" для подальшої експансії в регіоні

Як розвивається компанія Pepco в Польщі?

Група Pepco оприлюднила фінансові результати за перше півріччя цього фінансового року, продемонструвавши суттєве зростання прибутковості та доходів. Компанія також заявила про масштабні плани розвитку у Західній Європі, пише Wiadomości Handlowe.

За підсумками шести місяців, виручка Pepco Group склала 2,47 мільярди євро. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У компанії наголошують, що позитивна динаміка зберігається навіть попри поступову відмову від частини сегменту товарів швидкого попиту. Якщо не враховувати цей напрямок, доходи групи збільшилися на 3,6%.

Ключовим ринком для Pepco залишається Польща. Там компанія фіксує стабільне покращення продажів і позитивну динаміку виручки.

Водночас мережа Dealz, яка входить до групи, продовжує працювати в складних умовах:

виручка бренду скоротилася на 6,6%;

порівнювані продажі впали на 8,3%.

Через це керівництво Pepco Group вирішило вивести Dealz зі структури групи до кінця цього фінансового року.

Наші результати за першу половину цього фінансового року є ще одним доказом того, що Pepco відновила свою силу . Незважаючи на жорстку конкуренцію на ринку та постійну геополітичну невизначеність, ми зафіксували солідні фінансові результати: виручка Групи зросла на 5,0% до 2,5 мільярдів євро, а Pepco демонструє шостий квартал поспіль зростання виручки від LFL,

– каже гендиректор компанії.

Одним із ключових елементів трансформації Pepco стала цифрова стратегія.

У лютому цього року компанія запустила новий мобільний застосунок у Польщі. Він швидко набрав популярність:

близько 2 мільйонів завантажень;

понад 1 мільйон користувачів програми лояльності Pepco Club.

У компанії зазначають, що клієнти програми лояльності витрачають у середньому удвічі більше, ніж звичайні покупці.

Як польський бізнес в Україні наростив доходи?