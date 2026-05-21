Польський гігант Pepco заходить в Україну: де відкриють перші магазини
- Мережа дискаунтерів Pepco анонсувала тестовий запуск магазинів в Україні, зосередившись на безпеці працівників через воєнні ризики.
- Pepco планує розширення в Україні, що може посилити конкуренцію серед дискаунтерів і створити нові робочі місця.
Польська мережа дискаунтерів Pepco підтвердила вихід на український ринок і готує тестовий запуск магазинів у кількох відібраних регіонах. Гендиректор групи каже, що бренд уже знайомий українцям.
Що в Pepco заявили про вихід на український ринок?
Магазини мережі з’являться в окремих містах, повідомили в офіційній заяві Pepco.
Ми також запускаємо ретельно керований пробний проєкт у вибраних регіонах України – ринку, де Pepco вже має справжню впізнаваність бренду, і який з часом представляє потенційно значну нову можливість зростання для Групи,
– заявив гендиректор групи Стівен Борхерт.
У компанії окремо підкреслюють, що безпека працівників буде ключовим фактором при ухваленні рішень щодо відкриття магазинів, адже воєнні ризики в Україні залишаються актуальними.
Чутки поширювались і раніше
Раніше в медіа вже з’являлися повідомлення про підготовку виходу Pepco, пише RAU.
Консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA), як офіційний ексклюзивний представник Pepco в Україні, повідомляла, що займається пошуком найкращих локацій для міжнародного ритейлера. Йшлося про пошук локацій, перемовини з підрядниками та можливе відкриття перших 5 – 10 точок у 2026 році.
Зауважте! Компанія походить із Польщі та працює переважно в країнах Центральної і Східної Європи, але, за словами Борхерта, вона готує масштабну експансію в Західній Європі. До 2030 року компанія планує відкрити щонайменше 600 нових магазинів, подвоївши там свою присутність.
Що це означає для України?
Вихід Pepco може вплинути одразу на кілька сегментів ринку:
- Посилення конкуренції серед дискаунтерів – особливо в бюджетному ритейлі
- Тиск на локальні мережі через цінову політику
- Створення нових робочих місць у ритейлі та логістиці
- Зростання інтересу іноземного бізнесу до українського ринку попри воєнні ризики
Який прогноз? Найімовірніше, Pepco стартує з невеликої кількості тестових магазинів. Рішення про масштабування залежатиме від безпекової ситуації та купівельної спроможності
У разі успішного запуску можливе швидке розширення мережі по великих містах. Загалом український ринок може стати для Pepco "вхідним майданчиком" для подальшої експансії в регіоні
Як розвивається компанія Pepco в Польщі?
Група Pepco оприлюднила фінансові результати за перше півріччя цього фінансового року, продемонструвавши суттєве зростання прибутковості та доходів. Компанія також заявила про масштабні плани розвитку у Західній Європі, пише Wiadomości Handlowe.
За підсумками шести місяців, виручка Pepco Group склала 2,47 мільярди євро. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У компанії наголошують, що позитивна динаміка зберігається навіть попри поступову відмову від частини сегменту товарів швидкого попиту. Якщо не враховувати цей напрямок, доходи групи збільшилися на 3,6%.
Ключовим ринком для Pepco залишається Польща. Там компанія фіксує стабільне покращення продажів і позитивну динаміку виручки.
Водночас мережа Dealz, яка входить до групи, продовжує працювати в складних умовах:
- виручка бренду скоротилася на 6,6%;
- порівнювані продажі впали на 8,3%.
Через це керівництво Pepco Group вирішило вивести Dealz зі структури групи до кінця цього фінансового року.
Наші результати за першу половину цього фінансового року є ще одним доказом того, що Pepco відновила свою силу . Незважаючи на жорстку конкуренцію на ринку та постійну геополітичну невизначеність, ми зафіксували солідні фінансові результати: виручка Групи зросла на 5,0% до 2,5 мільярдів євро, а Pepco демонструє шостий квартал поспіль зростання виручки від LFL,
– каже гендиректор компанії.
Одним із ключових елементів трансформації Pepco стала цифрова стратегія.
У лютому цього року компанія запустила новий мобільний застосунок у Польщі. Він швидко набрав популярність:
- близько 2 мільйонів завантажень;
- понад 1 мільйон користувачів програми лояльності Pepco Club.
У компанії зазначають, що клієнти програми лояльності витрачають у середньому удвічі більше, ніж звичайні покупці.
Як польський бізнес в Україні наростив доходи?
Кількість компаній із польськими власниками в Україні перевищила 1,1 тисячі, з загальним виторгом 123,01 мільярди гривень, що на 20% більше, ніж попереднього року. Абсолютним лідером стала компанія "ЛПП Україна", яка керує відомими брендами одягу – Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.
Найбільша концентрація цих компаній спостерігається у Києві, де зареєстровано 46 підприємств із доходом понад 100 мільйонів гривень.