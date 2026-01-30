Білий ведмідь "зрадив" Coca-Cola: Pepsi потролила конкурента, використавши його талісман

Pepsi представила свою рекламу до Супербоулу-2026, використавши як героя білого ведмедя – відомого талісмана Coca-Cola. Жарт полягає у тому, що в рекламі персонаж обирає не компанію, чиїм талісманом він є, а конкурента в особі Pepsi.

Як Pepsi тролить Coca-Cola в рекламі?

Реклама під назвою "Вибір" розповідає про білого ведмедя, пише People.

Дивіться також Amazon звільняє 16 тисяч працівників: компанія робить ставку на штучний інтелект

Він нібито бере участь у конкурсі Pepsi Challenge і з подивом дізнається, що під час дегустації із зав’язаними очима віддав перевагу Pepsi Zero Sugar перед Coca-Cola Zero Sugar.

Потім, згідно з прес-релізом, ведмідь вирушає у "подорож самопізнання", приймаючи "свою новознайдену ідентичність як любителя Pepsi".

Реклама про білого ведмедя / YouTube Pepsi

Тролінг полягає у тому, що білі ведмеді використовуються як талісмани компанії Coca-Cola. Анімаційні персонажі були популярним елементом реклами Coca-Cola з 1993 року, і компанія продає сувеніри, такі як стакани та плюшеві версії ведмедів.

До слова, режимером реклами Pepsi став лауреат премії "Оскар" Тайка Вайтіті, який зняв рекламу під пісню гурту Queen "I Want to Break Free", а також знявся в епізодичній ролі терапевта білого ведмедя.

За даними Pepsi, ідея для дегустації з ведмедем виникла завдяки реальним даним Pepsi Challenge 2025 року.

Минулого року компанія провела Pepsi Challenge на 34 ринках, і 66% учасників віддали перевагу Pepsi Zero Sugar перед Coca-Cola Zero Sugar у дегустаціях .

. Демонструючи успіх бренду, Рейна зазначила, що Pepsi Zero Sugar мала 30,8% зростання в категорії коли Zero Sugar у 2025 році.

Керівник відділу маркетингу пояснив, що білий ведмідь у рекламі – це "просто ще один любитель Pepsi, який представляє переважну більшість американців".

Скандал із рекламою Coca-Cola