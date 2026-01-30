Белый медведь "предал" Coca-Cola: Pepsi потроллила конкурента, использовав его талисман

Pepsi представила свою рекламу к Супербоулу-2026, использовав в качестве героя белого медведя – известного талисмана Coca-Cola. Шутка заключается в том, что в рекламе персонаж выбирает не компанию, чьим талисманом он является, а конкурента в лице Pepsi.

Как Pepsi троллит Coca-Cola в рекламе?

Реклама под названием "Выбор" рассказывает о белом медведе, пишет People.

Он якобы участвует в конкурсе Pepsi Challenge и с удивлением узнает, что во время дегустации с завязанными глазами предпочел Pepsi Zero Sugar перед Coca-Cola Zero Sugar.

Затем, согласно пресс-релизу, медведь отправляется в "путешествие самопознания", принимая "свою новообретенную идентичность как любителя Pepsi".

Реклама о белом медведе / YouTube Pepsi

Троллинг заключается в том, что белые медведи используются как талисманы компании Coca-Cola. Анимационные персонажи были популярным элементом рекламы Coca-Cola с 1993 года, и компания продает сувениры, такие как стаканы и плюшевые версии медведей.

К слову, режиром рекламы Pepsi стал лауреат премии "Оскар" Тайка Вайтити, который снял рекламу под песню группы Queen "I Want to Break Free", а также снялся в эпизодической роли терапевта белого медведя.

По данным Pepsi, идея для дегустации с медведем возникла благодаря реальным данным Pepsi Challenge 2025 года.

В прошлом году компания провела Pepsi Challenge на 34 рынках, и 66% участников отдали предпочтение Pepsi Zero Sugar перед Coca-Cola Zero Sugar в дегустациях .

. Демонстрируя успех бренда, Рейна отметила, что Pepsi Zero Sugar имела 30,8% роста в категории когда Zero Sugar в 2025 году.

Руководитель отдела маркетинга объяснил, что белый медведь в рекламе – это "просто еще один любитель Pepsi, который представляет подавляющее большинство американцев".

