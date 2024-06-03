Прибуток світових авіакомпаній зросте у 2024 році

Це стало можливим через рекордну кількість подорожей, які були здійснені мандрівниками. Відтак, цьогоріч прибуток може сягнути до понад 30 мільярдів доларів.

На скільки зросте прибуток авіакомпаній

В Міжнародній асоціації повітряного транспорту заявляють, що у 2024 році світова галузь отримає прибутку на рівні 30,5 мільярда доларів. Це на понад 3 мільярди доларів більше, ніж прогнозувалося у 2023 році.

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Пояснюють такий зріст тим, що перевізники стримують базові витрати на оплату праці, попри нещодавні страйки.

Внаслідок пандемії, 4 роки тому, авіаційна галузь втратила загалом 140 мільярдів доларів.

Ситуація краща, ніж ми очікували, особливо в Азії,

– сказав генеральний директор Віллі Волш.

Польоти можуть подорожчати

Нюансом у цій ситуації є те, що здатність авіакомпаній задовольнити значний ріст попиту на авіаперевезення з боку мандрівників стримується. І все через перебої в глобальних ланцюжках поставок, зокрема в поставках їхніх власних літаків.

Крім того, Міжнародна асоціація повітряного транспорту у своєму економічному прогнозі повідомляє, що середня сума, яку платить пасажир за політ на одну милю (десь 1,6 кілометра), зросте на 3,2% порівняно з 2023 роком.

Підвищення середніх тарифів пов'язують й з тим, що зростання пропускної спроможності обмежене.

Чи зросте туристична галузь в Україні

Поки показник для пасажирських перевезень зростає, відповідний показник для вантажних перевезень паде. Очікується, що у 2024 році він впаде на 17,5% через те, що ринки вантажних перевезень повертаються до нормального стану після бурхливого зростання під час пандемії.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну туристична галузь зазнала важкого удару. Втім бізнес зумів пристосуватися та надалі працювати в складних умовах.

У першому кварталі 2024 року туристична галузь сплатила понад 616 мільйонів гривень податків. Це на 61% більше, ніж у попередньому році. Найбільше податків заплатили готелі.

Крім того, зросла й кількість підприємців, які займаються туристичною діяльністю: