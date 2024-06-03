На скільки зросте прибуток авіакомпаній
В Міжнародній асоціації повітряного транспорту заявляють, що у 2024 році світова галузь отримає прибутку на рівні 30,5 мільярда доларів. Це на понад 3 мільярди доларів більше, ніж прогнозувалося у 2023 році.
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Пояснюють такий зріст тим, що перевізники стримують базові витрати на оплату праці, попри нещодавні страйки.
Ситуація краща, ніж ми очікували, особливо в Азії,
– сказав генеральний директор Віллі Волш.
Польоти можуть подорожчати
Нюансом у цій ситуації є те, що здатність авіакомпаній задовольнити значний ріст попиту на авіаперевезення з боку мандрівників стримується. І все через перебої в глобальних ланцюжках поставок, зокрема в поставках їхніх власних літаків.
- Крім того, Міжнародна асоціація повітряного транспорту у своєму економічному прогнозі повідомляє, що середня сума, яку платить пасажир за політ на одну милю (десь 1,6 кілометра), зросте на 3,2% порівняно з 2023 роком.
- Підвищення середніх тарифів пов'язують й з тим, що зростання пропускної спроможності обмежене.
Чи зросте туристична галузь в Україні
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну туристична галузь зазнала важкого удару. Втім бізнес зумів пристосуватися та надалі працювати в складних умовах.
Крім того, зросла й кількість підприємців, які займаються туристичною діяльністю:
- юридичні особи – на 6%,
- фізичні особи – на 24%.