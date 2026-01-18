Лише 10 днів на процедуру: що треба обов’язково зробити після купівлі авто
- Новий власник авто має 10 днів для реєстрації або перереєстрації транспортного засобу після купівлі.
- Для перереєстрації потрібно мати паспорт, витяг про місце реєстрації, РНОКПП, документи на авто, свідоцтво про реєстрацію, митні документи та квитанції про сплату.
Після придбання авто новий власник має 10 днів, щоб виконати важливу процедуру. У сервісному центр МВС радять не зволікати й дотримуватися встановленого строку, щоб у майбутньому не було зайвих організаційних проблем.
Що треба зробити після купівлі авто 2026?
Новий власник зобов’язаний зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб, пише 24 Канал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Своєчасна перереєстрація необхідна для:
- Коректності даних у державних реєстрах;
- Уникнення зайвих питань із документами;
- Підтвердження законного права власності на авто.
Щоб заощадити час і зробити візит максимально комфортним, рекомендують планувати звернення до сервісного центру МВС завчасно. Найзручніший спосіб – скористатися онлайн-сервісом "Е-запис", який дозволяє:
- самостійно обрати територіальний сервісний центр МВС;
- запланувати зручну дату та час;
- отримати послугу.
Які документи потрібні для перереєстрації авто?
Для державної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідно мати:
- паспорт громадянина України / ID-картку або інший документ, що посвідчує особу;
- витяг про місце реєстрації;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, договір дарування тощо);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі перереєстрації);
- митні документи та експертний висновок (для авто, ввезених з-за кордону);
- квитанції про сплату обов’язкових платежів.
Що відомо про оформлення, страховку й розмитнення авто в Україні?
З 2025 року в Україні діє новий закон, що дозволяє страховим компаніям самостійно встановлювати тарифи на автоцивілку. Середня вартість страхування у 2025 році для легкового автомобіля коливається від 2 500 до 10 000 гривень, залежно від об'єму двигуна, місця реєстрації, компанії та пільг.
У 2026 році основні фактори для розрахунку платежів для розмитнення авто залишаться незмінними: вартість авто, рік випуску, об'єм двигуна, тип палива. Також можуть бути додаткові витрати, наприклад, збір до Пенсійного фонду (3 – 5% від вартості авто, залежно від ціни).
При продажу легкового авто чи мотоцикла в Україні стягують відсоток від вартості транспортного засобу та військовий збір, їхня сума залежить від кількості продажів у цьому році. Вантажівки, причепи та автобуси оподатковуються за ставкою 5% + військовим збором; для захисників військовий збір складає 1,5%.