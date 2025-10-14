Плани перевірок бізнесу в Україні формуватимуть автоматично. Кабмін схвалив модуль управління ризиками, який усуває вплив людського фактора та робить систему держнагляду більш прозорою.

Кабмін запускає нову систему?

Оновлена система забезпечить прозоре та об'єктивне формування планів перевірок, повідомляє Міністерство економіки, інформує 24 Канал.

Зокрема, ступінь ризику для кожного підприємства буде обчислюватися за визначеними критеріями, після чого система самостійно формуватиме перелік суб'єктів, які підлягають контролю.

Які переваги нового підходу?

Впровадження модуля дозволить сконцентрувати увагу контролюючих органів на високоризикових підприємствах, зменшивши адміністративне навантаження на бізнес із низьким рівнем ризику.

Річні та комплексні плани перевірок формуватимуться та публікуватимуться автоматично, що гарантує відкритість процесу і доступ громадськості до інформації,

– повідомили у відомстві.

Таким чином, система мінімізує вплив людського фактора, знижуючи корупційні ризики і усуваючи можливість суб’єктивних рішень.

Компанії отримають вигоду?

Рішення також зменшить тиск на сумлінні компанії. Зокрема, підприємства зможуть прогнозувати свою участь у планових перевірках та відстежувати дані онлайн.

Після завершення воєнного стану інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних.

Важливо! Міністерство наголосило, що зміни стосуються лише інспекційних перевірок у межах держнагляду (контролю). Податкові перевірки та дії правоохоронців проводяться за окремими процедурами. Не поширюється постанова і на сфери, що мають власне регулювання — зокрема фінансовий сектор, митницю та ринковий нагляд.

Прозорість перевірок та звітності

Крім того, уряд оновив порядок оприлюднення інформації про діяльність унітарних держпідприємств і господарських товариств. Документ передбачає чіткі строки та періодичність публікації звітів про діяльність, спецобов'язки підприємств, правові підстави їх виконання та пов’язані бюджетні витрати.

Підприємства зобов'язані оприлюднювати звіти про управління та досягнення цілей діяльності на власних сайтах або на ресурсах відповідного органу управління.

Що треба знати про перевірки бізнесу?