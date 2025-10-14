Кабмін запускає нову модель перевірок бізнесу
- Кабмін України запровадив автоматизовану систему перевірок бізнесу, яка усуває людський фактор і дозволяє прозоре формування планів перевірок.
- Система зосереджується на високоризикових підприємствах, зменшує навантаження на бізнес з низьким ризиком, та надає компаніям можливість відстежувати перевірки онлайн.
Плани перевірок бізнесу в Україні формуватимуть автоматично. Кабмін схвалив модуль управління ризиками, який усуває вплив людського фактора та робить систему держнагляду більш прозорою.
Кабмін запускає нову систему?
Оновлена система забезпечить прозоре та об'єктивне формування планів перевірок, повідомляє Міністерство економіки, інформує 24 Канал.
Зокрема, ступінь ризику для кожного підприємства буде обчислюватися за визначеними критеріями, після чого система самостійно формуватиме перелік суб'єктів, які підлягають контролю.
Які переваги нового підходу?
Впровадження модуля дозволить сконцентрувати увагу контролюючих органів на високоризикових підприємствах, зменшивши адміністративне навантаження на бізнес із низьким рівнем ризику.
Річні та комплексні плани перевірок формуватимуться та публікуватимуться автоматично, що гарантує відкритість процесу і доступ громадськості до інформації,
– повідомили у відомстві.
Таким чином, система мінімізує вплив людського фактора, знижуючи корупційні ризики і усуваючи можливість суб’єктивних рішень.
Компанії отримають вигоду?
Рішення також зменшить тиск на сумлінні компанії. Зокрема, підприємства зможуть прогнозувати свою участь у планових перевірках та відстежувати дані онлайн.
Після завершення воєнного стану інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних.
Важливо! Міністерство наголосило, що зміни стосуються лише інспекційних перевірок у межах держнагляду (контролю). Податкові перевірки та дії правоохоронців проводяться за окремими процедурами. Не поширюється постанова і на сфери, що мають власне регулювання — зокрема фінансовий сектор, митницю та ринковий нагляд.
Прозорість перевірок та звітності
Крім того, уряд оновив порядок оприлюднення інформації про діяльність унітарних держпідприємств і господарських товариств. Документ передбачає чіткі строки та періодичність публікації звітів про діяльність, спецобов'язки підприємств, правові підстави їх виконання та пов’язані бюджетні витрати.
Підприємства зобов'язані оприлюднювати звіти про управління та досягнення цілей діяльності на власних сайтах або на ресурсах відповідного органу управління.
Що треба знати про перевірки бізнесу?
Податкова оновила план перевірок компаній та ФОПів, зокрема відомство планує провести 4908 перевірок до кінця року, з яких 79% стосуватимуться компаній, а 21% – ФОПів.
Як повідомив Opendatanot, серед фігурантів перевірок – великі ринкові гравці: "ОККО-Експрес", "Кернел-Трейд", мережа магазинів Eva.
Загалос перевірки найчастіше торкнуться сфер оптової торгівлі, сільського господарства та харчового виробництва.
Водночас нагадаємо, що у липні РНБО ухвалила рішення про річний мораторій на перевірки бізнесу державними структурами. Тож, упродовж року підприємців мали б звільнити від візитів контролюючих органів, окрім випадків, коли йдеться про критичні ризики.