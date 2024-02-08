Податківці навідалися в Буковель і знайшли там низку порушень

Податкова служба Івано-Франківської області здійснила низку перевірок на гірськолижному курорті "Буковель". Зокрема, інспектори навідалися в заклади громадського харчування та господарські об'єкти, розташовані у стратегічних місцях курорту.

Кого перевіряли

Загалом, із початку року податківці перевірили у Буковелі 91 об'єкт господарювання. За результатами перевірок було застосовано штрафи на суму 3,2 мільйона гривень до підприємців за порушення законодавства.

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Зокрема, штрафи приписували за невиконання операцій через реєстратори розрахункових операцій. Податківці знайшли 21 підприємця, зареєстрованого в інших областях, і оштрафували їх на суму 192,5 тисячі гривень.

Також перевірки не оминули підприємців на спрощеній системі оподаткування, які працюють у сфері громадського харчування та надають послуги з тимчасового розміщення в готелях та приватних садибах.

Хто ще серед порушників

Найчастіше порушенням було невиконання операцій через РРО.

Окрім того, було виявлено порушення порядку ведення обліку товарних запасів аптечним закладом, що призвело до продажу товарів без їх належного обліку.

Податкові інспектори також виявили п'ять випадків ведення бізнесу без офіційної реєстрації та чотири випадки продажу алкогольних та тютюнових виробів без належних ліцензій. У співпраці з Національною поліцією було конфісковано нелегальну продукцію на суму 22,4 тисячі гривень .

. Крім того, було зафіксовано п'ять випадків порушення трудового законодавства, зокрема нелегальне наймання працівників.

! У 2024 році було перевірено 38 таких платників податків, до яких було застосовано штрафи на майже 2,6 мільйона гривень.! У січні 2024 року на курорті "Буковель" торговий оборот сягнув майже 1 мільярд гривень, що на 400 мільйонів гривень перевищило показники грудня і вдвічі більше, ніж у січні 2023 року.

Робота у цьому напрямку продовжується, зокрема перевірки ведуться навіть у вихідні дні.