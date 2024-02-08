Податківці навідалися в Буковель і знайшли там низку порушень

8 лютого 2024, 18:37
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Джерело:

ДПС

Податкова служба Івано-Франківської області здійснила низку перевірок на гірськолижному курорті "Буковель". Зокрема, інспектори навідалися в заклади громадського харчування та господарські об'єкти, розташовані у стратегічних місцях курорту.

Кого перевіряли

Загалом, із початку року податківці перевірили у Буковелі 91 об'єкт господарювання. За результатами перевірок було застосовано штрафи на суму 3,2 мільйона гривень до підприємців за порушення законодавства.

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Зокрема, штрафи приписували за невиконання операцій через реєстратори розрахункових операцій. Податківці знайшли 21 підприємця, зареєстрованого в інших областях, і оштрафували їх на суму 192,5 тисячі гривень.

Також перевірки не оминули підприємців на спрощеній системі оподаткування, які працюють у сфері громадського харчування та надають послуги з тимчасового розміщення в готелях та приватних садибах.

Зауважте! У 2024 році було перевірено 38 таких платників податків, до яких було застосовано штрафи на майже 2,6 мільйона гривень.

Хто ще серед порушників

  • Найчастіше порушенням було невиконання операцій через РРО.
  • Окрім того, було виявлено порушення порядку ведення обліку товарних запасів аптечним закладом, що призвело до продажу товарів без їх належного обліку.
  • Податкові інспектори також виявили п'ять випадків ведення бізнесу без офіційної реєстрації та чотири випадки продажу алкогольних та тютюнових виробів без належних ліцензій. У співпраці з Національною поліцією було конфісковано нелегальну продукцію на суму 22,4 тисячі гривень
  • Крім того, було зафіксовано п'ять випадків порушення трудового законодавства, зокрема нелегальне наймання працівників.
Цікаво! У січні 2024 року на курорті "Буковель" торговий оборот сягнув майже 1 мільярд гривень, що на 400 мільйонів гривень перевищило показники грудня і вдвічі більше, ніж у січні 2023 року. 

Робота у цьому напрямку продовжується, зокрема перевірки ведуться навіть у вихідні дні.

Автор: Дарія Подвишенна