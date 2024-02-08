Як має розвиватися українська система

Голова Мінцифри Михайло Федоров наголошує, що кожна країна, яка має на душу населення ВВП понад 50 тисяч доларів, зобов'язана створювати інклюзивні незалежні інституції. Завдяки цьому суспільство довірятиме держустановам.

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Михайло Федоров Голова Міністерства цифрової трансформації України Ключова філософія – кожна людина може стати тим, ким вона захоче, адже інклюзивні інституції дозволяють розвиватися. Водночас бізнес захищений, а ти маєш права й обов’язки. Мені дуже імпонує західна модель розвитку суспільства.

Федоров уточнює, що зараз в Україні лише створюються подібні установи. Голова Мінцифри пояснює, що метою його міністерства є посилення цифровізації процесів і, як наслідок, змінення споживацької поведінки.

За його словами, деяких чиновників можна сміливо замінити вбудованими у механізм функціями. Федоров також розповів, що важливо залучати у сучасну структуру робітників, які б раніше ніколи не працювали на державний апарат, зокрема ІТ-спеціалістів.

Як планують реалізувати ідею

Голова Мінцифри наполягає на перспективності запуску проєкту E-Residency. Всередині цієї новинки уже тестується формат транзакційних податків.

Я не бачу сенсу в існуванні Податкової. Податок повинен бути транзакційний. Тобто відразу списуватися, без тисячі людей, накладних тощо,

– наполягає Федоров

Тестування "Дія.City" довело як змінюється структура роботи всередині компаній, завдяки цифровізації. Ті, хто раніше працювали у сірій зоні, із задоволенням "відбілюються".

Федоров каже, що основну свою функцію Мінцифри виконує. За його словами, цифровізація стала своєрідною попкультурою і це стимулює зміни всередині різних міністерств.