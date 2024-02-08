Как должна развиваться украинская система

Глава Минцифры Михаил Федоров отмечает, что каждая страна, которая имеет на душу населения ВВП более 50 тысяч долларов, обязана создавать инклюзивные независимые институты. Благодаря этому общество будет доверять госучреждениям.

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Михаил Федоров Глава Министерства цифровой трансформации Украины Ключевая философия – каждый человек может стать тем, кем он захочет, ведь инклюзивные институты позволяют развиваться. В то же время бизнес защищен, а ты имеешь права и обязанности. Мне очень импонирует западная модель развития общества.

Федоров уточняет, что сейчас в Украине только создаются подобные учреждения. Глава Минцифры объясняет, что целью его министерства является усиление цифровизации процессов и, как следствие, изменение потребительского поведения.

По его словам, некоторых чиновников можно смело заменить встроенными в механизм функциями. Федоров также рассказал, что важно привлекать в современную структуру рабочих, которые ранее никогда не работали на государственный аппарат, в частности ИТ-специалистов.

Как планируют реализовать идею

Глава Минцифры настаивает на перспективности запуска проекта E-Residency. Внутри этой новинки уже тестируется формат транзакционных налогов.

Я не вижу смысла в существовании Налоговой. Налог должен быть транзакционный. То есть сразу списываться, без тысячи людей, накладных и т.д,

– настаивает Федоров

Тестирование "Дія.City" доказало как меняется структура работы внутри компаний, благодаря цифровизации. Те, кто раньше работали в серой зоне, с удовольствием "отбеливаются".

Федоров говорит, что основную свою функцию Минцифры выполняет. По его словам, цифровизация стала своеобразной поп-культурой и это стимулирует изменения внутри различных министерств.