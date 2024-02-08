Кого проверяли
В общем, с начала года налоговики проверили в Буковеле 91 объект хозяйствования. По результатам проверок были применены штрафы на сумму 3,2 миллиона гривен к предпринимателям за нарушение законодательства.
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В частности, штрафы приписывали за невыполнение операций через регистраторы расчетных операций. Налоговики нашли 21 предпринимателя, зарегистрированного в других областях, и оштрафовали их на сумму 192,5 тысячи гривен.
Также проверки не обошли предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые работают в сфере общественного питания и предоставляют услуги по временному размещению в гостиницах и частных усадьбах.
Кто еще среди нарушителей
- Чаще всего нарушением было невыполнение операций через РРО.
- Кроме того, было выявлено нарушение порядка ведения учета товарных запасов аптечным учреждением, что привело к продаже товаров без их надлежащего учета.
- Налоговые инспекторы также обнаружили пять случаев ведения бизнеса без официальной регистрации и четыре случая продажи алкогольных и табачных изделий без надлежащих лицензий. В сотрудничестве с Национальной полицией было конфисковано нелегальную продукцию на сумму 22,4 тысячи гривен.
- Кроме того, было зафиксировано пять случаев нарушения трудового законодательства, в частности нелегальный наем работников.
Работа в этом направлении продолжается, в частности проверки ведутся даже в выходные дни.