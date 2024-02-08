Кого проверяли

В общем, с начала года налоговики проверили в Буковеле 91 объект хозяйствования. По результатам проверок были применены штрафы на сумму 3,2 миллиона гривен к предпринимателям за нарушение законодательства.

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В частности, штрафы приписывали за невыполнение операций через регистраторы расчетных операций. Налоговики нашли 21 предпринимателя, зарегистрированного в других областях, и оштрафовали их на сумму 192,5 тысячи гривен.

Также проверки не обошли предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые работают в сфере общественного питания и предоставляют услуги по временному размещению в гостиницах и частных усадьбах.

Заметьте! В 2024 году было проверено 38 таких налогоплательщиков, к которым были применены штрафы на почти 2,6 миллиона гривен.

Кто еще среди нарушителей

Чаще всего нарушением было невыполнение операций через РРО.

Кроме того, было выявлено нарушение порядка ведения учета товарных запасов аптечным учреждением, что привело к продаже товаров без их надлежащего учета.

Налоговые инспекторы также обнаружили пять случаев ведения бизнеса без официальной регистрации и четыре случая продажи алкогольных и табачных изделий без надлежащих лицензий. В сотрудничестве с Национальной полицией было конфисковано нелегальную продукцию на сумму 22,4 тысячи гривен .

. Кроме того, было зафиксировано пять случаев нарушения трудового законодательства, в частности нелегальный наем работников.

Интересно! В январе 2024 года на курорте "Буковель" торговый оборот достиг почти 1 миллиард гривен, что на 400 миллионов гривен превысило показатели декабря и вдвое больше, чем в январе 2023 года.

Работа в этом направлении продолжается, в частности проверки ведутся даже в выходные дни.