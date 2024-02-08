Кого перевіряли
Загалом, із початку року податківці перевірили у Буковелі 91 об'єкт господарювання. За результатами перевірок було застосовано штрафи на суму 3,2 мільйона гривень до підприємців за порушення законодавства.
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Зокрема, штрафи приписували за невиконання операцій через реєстратори розрахункових операцій. Податківці знайшли 21 підприємця, зареєстрованого в інших областях, і оштрафували їх на суму 192,5 тисячі гривень.
Також перевірки не оминули підприємців на спрощеній системі оподаткування, які працюють у сфері громадського харчування та надають послуги з тимчасового розміщення в готелях та приватних садибах.
Хто ще серед порушників
- Найчастіше порушенням було невиконання операцій через РРО.
- Окрім того, було виявлено порушення порядку ведення обліку товарних запасів аптечним закладом, що призвело до продажу товарів без їх належного обліку.
- Податкові інспектори також виявили п'ять випадків ведення бізнесу без офіційної реєстрації та чотири випадки продажу алкогольних та тютюнових виробів без належних ліцензій. У співпраці з Національною поліцією було конфісковано нелегальну продукцію на суму 22,4 тисячі гривень.
- Крім того, було зафіксовано п'ять випадків порушення трудового законодавства, зокрема нелегальне наймання працівників.
Робота у цьому напрямку продовжується, зокрема перевірки ведуться навіть у вихідні дні.