Бізнес на крові: хто найбільші платники податків до російського бюджету

Попри цинічну війну в Україні, яку розпочала Росія, понад 1 300 іноземних компаній досі відмовляється покидати ринок агресорки. Також лише трохи більше як 500 іноземних бізнесів скоротило, або призупинило діяльність, однак все ще залишається у Росії.

Найбільші платники податків

Кожен бізнес, що працює у Росії – сплачує податки, які своєю чергою наповнюють бюджет агресорки, а отже фінансують війну в Україні. Згідно з 1 пунктом 284 статті Податкового кодексу Росії, бізнес сплачує 20% податку, з яких 3% зараховуються напряму до федерального бюджету, решта – до бюджету суб'єкта.

Читайте також Чи пов'язують ниточки Sister`s Aroma з Росією і яка офіційна позиція компанії

Варто нагадати й те, що при складанні бюджету на поточний 2023 рік Росія заклала видатки на оборонну сферу на близько 40%. Загалом третина видатків бюджету іде на армію – це близько 140 мільярдів доларів, або 9,4 трильйона рублів.

Таким чином кожна компанія, що зволікає з виходом або продовжує активно розвивати бізнес на російському ринку – прямо спонсорує вбивства українців. Серед найбільших платників податків все ще залишається тютюнова компанія Philip Morris та банк Raiffeisen.

Чимало компаній обіцяли покинути російський ринок, однак після майже півтора року війни так і не зробили це. До 500 днів війни в Україні Єльський університет, з посиланням на корпоративні документи та інформацію у ЗМІ, повідомив, що серед тих, хто порушив обіцянку такі відомі компанії, як Heineken, Unilever, Philip Morris International, Oreo Mondelez. "Ці компанії порушують свої обіцянки. Вони функціонують як спекулянти часів війни", – зауважив професор Єльського університету Джефф Зонненфельд у розмові з CNN

Philip Morris

Варто підкреслити, що тютюнові компанії загалом є одними з найбільших платників податків, адже окрім податку на прибуток додатково сплачують вартість акцизу. Найбільшим гігантом у цій сфері є швейцарсько-американська багатонаціональна компанія з виробництва сигарет і тютюну Philip Morris International Inc. (PMI).

У 2022 році у штаб-квартирі компаніії повідомляли, що докладають усіх зусиль аби залишити російський ринок, однак згодом зазначили, що все ж залишаються.

У лютому цього року генеральний директор PMI Яцек Ольчак в інтерв'ю Financial Times розповів, що вихід з ринку значно ускладнений внутрішнім регулюванням Росії. За його словами, станом на кінець 2022 року компанія у переговорах із потенційними покупцями фактично перебуває у глухому куті.

Також на тлі заяв про вихід компанії з Росії PMI скасували:

запуск усіх продуктів там, які були заплановані на 2022 рік; плани щодо виробництва понад 20 мільярдів стіків TEREA (для IQOS ILUMA) у Росії та пов’язані з цим поточні інвестиції у розмірі 150 мільйонів доларів, заначив The Wall Street Journal.

Та попри це варто розуміти, що Philip Morris – це найбільша транснаціональна корпорація, що залишилися в Росії:

активи компанії – 2,5 мільярда доларів;

– 2,5 мільярда доларів; кількість заводів – 3 штуки;

– 3 штуки; виручка в Росії – 7 888 мільйони доларів за даними KSE Institute;

– 7 888 мільйони доларів за даними KSE Institute; кількість персоналу станом на 2021 рік у Росії складала майже 3,41 тисячі осіб які додатково сплачують податок з зарплати.

Raiffeisen Bank

Згідно з даними ВООЗ , у Росії палить чверть населення – близько 30 мільйонів осіб. Тож продукція Philip Morris серед росіян користуються не аби якою популярністю, відповідно справи у компанії йдуть досить не погано й проблем з прибутками немає.

Ще однією компанією, яка не може визначитись виходити їй з ринку Росії, чи ні є австрійський Raiffeisen Bank International. Поштовхом до заяв про вихід став тиск з боку європейських регуляторів, однак наразі банк навіть не представив свій план виходу з ринку агресорки.

Згідно із заявами кількох анонімних австрійських чиновників, офіційний Відень та Raiffeisen Bank International не надто хочуть покидати російський ринок, сподіваючись, що повномасштабна війна Росії проти України скоро закінчиться, передає Reuters.

Вони також додали, що Австрія робить усе, аби захистити цей банк від тиску Європи та США. Мовляв, їхній банк несправедливо виділяють у контексті сучасних реалій. Крім того, офіційні особи наголосили, що Відень не хоче остаточно розривати відносини з Москвою, які тривали десятиріччями.

На цьому фоні варто нагадати, що банк офіційно підтримав війну в Україні, коли російська "дочка" Raiffeisen запропонувала мобілізованим у псевдореспубліках "ДНР" та "ЛНР" кредитні канікули. Також філія Raiffeisen – найбільша у списку Кремля: у неї було 4,2 мільйона клієнтів та 9,40 тисячі співробітників у Росії напередодні повномасштабного вторгнення.

За рік повномасштабної війни в Україні Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%, згідно з фінзвітністю банку. За 2022 рік прибуток російської філії склав 474 мільйони євро й став найбільшим серед філій Південно-Східній частині Європи.

За останній фінансовий рік Raiffeisen сплатив 94,8 мільйона євро лише у вигляді податку на прибуток. Насправді ж загальна сума сплачених податків – вища.

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) 23 березня 2023 року повідомило, що віднесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. В офіційному повідомленні відомство зазначило, що банк "підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією", а також сплатив до бюджету Росії 559 мільйонів євро. "Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста", – констатували в НАЗК.

Матеріал створений за участю CFI, Французького агентства з розвитку ЗМІ, у рамках проєкту Hub Bucharest за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.