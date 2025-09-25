Укр Рус
25 вересня, 18:04
2

Зеленський заявив про новий етеп перемовин з бізнесом у США щодо мінеральної угоди

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Україна готує візит прем'єр-міністра до США для переговорів з американським бізнесом та підписання мінеральної угоди.
  • Очікується підписання домовленостей і запуск перших проєктів у сфері критично важливих мінералів.

Україна працює над підготовкою офіційного візиту прем’єр-міністра до Сполучених Штатів Америки з метою проведення переговорів із представниками американського бізнесу, а також для просування мінеральної угоди.

Президент анонсував візит прем'єра до США?

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Очікується підписання конкретних домовленостей і запуск перших проєктів.

Ми підготуємо візит прем'єра України до США для переговорів із бізнесом і щодо мінеральної угоди,
– сказав глава держави.

Очікуються домовленості?

За словами президента, українська сторона вже провела низку попередніх зустрічей, під час яких обговорювалися деталі майбутньої співпраці. Зокрема, йдеться про розвиток партнерств у сфері критично важливих мінералів, необхідних для технологічної промисловості.

"Є результати, близькі до реалізації, очікуються конкретні проєкти та домовленості", – додав Зеленський.

Що треба знати про мінеральну угоду?

  • Україна й США підписали рамкову угоду про спільне використання українських мінеральних ресурсів і створення інвестиційного Фонду відбудови. 

  • За текстом угоди, вона охоплює понад 57 мінералів, включно з критичними компонентами для технологічної промисловості.

  • Важливим є той факт, що Україна домоглася, щоб нова редакція угоди не містила положень про виплату 500 мільярдів у якості компенсації США, які раніше пропонувалися у первинному варіанті. Водночас, як пише euronews, документ поки що не містить чітких гарантій безпеки.

  • Європейський Союз підтвердив, що угода про мінерали не суперечить законодавству ЄС і не стане перешкодою для вступу України до ЄС.