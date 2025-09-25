Укр Рус
Украина готовит визит премьера в США для переговоров с бизнесом и подписания минерального соглашения
25 сентября, 18:04
Зеленский заявил о новом этепе переговоров с бизнесом в США по минеральному соглашению

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Украина готовит визит премьер-министра в США для переговоров с американским бизнесом и подписания минерального соглашения.
  • Ожидается подписание договоренностей и запуск первых проектов в сфере критически важных минералов.

Украина работает над подготовкой официального визита премьер-министра в Соединенные Штаты Америки с целью проведения переговоров с представителями американского бизнеса, а также для продвижения минеральной сделки.

Президент анонсировал визит премьера в США?

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Ожидается подписание конкретных договоренностей и запуск первых проектов.  

Мы подготовим визит премьера Украины в США для переговоров с бизнесом и по минеральному соглашению,
– сказал глава государства.

Ожидаются договоренности?

По словам президента, украинская сторона уже провела ряд предварительных встреч, во время которых обсуждались детали будущего сотрудничества. В частности, речь идет о развитии партнерств в сфере критически важных минералов, необходимых для технологической промышленности.

"Есть результаты, близкие к реализации, ожидаются конкретные проекты и договоренности", – добавил Зеленский.

Что надо знать о минеральном соглашении?

  • Украина и США подписали рамочное соглашение о совместном использовании украинских минеральных ресурсов и создании инвестиционного Фонда восстановления.

  • По тексту соглашения, оно охватывает более 57 минералов, включая критические компоненты для технологической промышленности.

  • Важным является тот факт, что Украина добилась, чтобы новая редакция соглашения не содержала положений о выплате 500 миллиардов в качестве компенсации США, которые ранее предлагались в первоначальном варианте. В то же время, как пишет euronews, документ пока не содержит четких гарантий безопасности.

  • Европейский Союз подтвердил, что соглашение о минералах не противоречит законодательству ЕС и не станет препятствием для вступления Украины в ЕС.