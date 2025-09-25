Украина работает над подготовкой официального визита премьер-министра в Соединенные Штаты Америки с целью проведения переговоров с представителями американского бизнеса, а также для продвижения минеральной сделки.

Президент анонсировал визит премьера в США?

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Ожидается подписание конкретных договоренностей и запуск первых проектов.

Мы подготовим визит премьера Украины в США для переговоров с бизнесом и по минеральному соглашению,

– сказал глава государства.

Ожидаются договоренности?

По словам президента, украинская сторона уже провела ряд предварительных встреч, во время которых обсуждались детали будущего сотрудничества. В частности, речь идет о развитии партнерств в сфере критически важных минералов, необходимых для технологической промышленности.

"Есть результаты, близкие к реализации, ожидаются конкретные проекты и договоренности", – добавил Зеленский.

Что надо знать о минеральном соглашении?