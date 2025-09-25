Президент анонсировал визит премьера в США?
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Ожидается подписание конкретных договоренностей и запуск первых проектов.
Мы подготовим визит премьера Украины в США для переговоров с бизнесом и по минеральному соглашению,
– сказал глава государства.
Ожидаются договоренности?
По словам президента, украинская сторона уже провела ряд предварительных встреч, во время которых обсуждались детали будущего сотрудничества. В частности, речь идет о развитии партнерств в сфере критически важных минералов, необходимых для технологической промышленности.
"Есть результаты, близкие к реализации, ожидаются конкретные проекты и договоренности", – добавил Зеленский.
Что надо знать о минеральном соглашении?
Украина и США подписали рамочное соглашение о совместном использовании украинских минеральных ресурсов и создании инвестиционного Фонда восстановления.
По тексту соглашения, оно охватывает более 57 минералов, включая критические компоненты для технологической промышленности.
Важным является тот факт, что Украина добилась, чтобы новая редакция соглашения не содержала положений о выплате 500 миллиардов в качестве компенсации США, которые ранее предлагались в первоначальном варианте. В то же время, как пишет euronews, документ пока не содержит четких гарантий безопасности.
Европейский Союз подтвердил, что соглашение о минералах не противоречит законодательству ЕС и не станет препятствием для вступления Украины в ЕС.