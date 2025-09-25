Президент анонсував візит прем'єра до США?

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Очікується підписання конкретних домовленостей і запуск перших проєктів.

Дивіться також Угода про корисні копалини: американські інвестори прибули на важливе родовище рідкісних металів

Ми підготуємо візит прем'єра України до США для переговорів із бізнесом і щодо мінеральної угоди,

– сказав глава держави.

Очікуються домовленості?

За словами президента, українська сторона вже провела низку попередніх зустрічей, під час яких обговорювалися деталі майбутньої співпраці. Зокрема, йдеться про розвиток партнерств у сфері критично важливих мінералів, необхідних для технологічної промисловості.

"Є результати, близькі до реалізації, очікуються конкретні проєкти та домовленості", – додав Зеленський.

Що треба знати про мінеральну угоду?