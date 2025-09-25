Президент анонсував візит прем'єра до США?
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Очікується підписання конкретних домовленостей і запуск перших проєктів.
Ми підготуємо візит прем'єра України до США для переговорів із бізнесом і щодо мінеральної угоди,
– сказав глава держави.
Очікуються домовленості?
За словами президента, українська сторона вже провела низку попередніх зустрічей, під час яких обговорювалися деталі майбутньої співпраці. Зокрема, йдеться про розвиток партнерств у сфері критично важливих мінералів, необхідних для технологічної промисловості.
"Є результати, близькі до реалізації, очікуються конкретні проєкти та домовленості", – додав Зеленський.
Що треба знати про мінеральну угоду?
Україна й США підписали рамкову угоду про спільне використання українських мінеральних ресурсів і створення інвестиційного Фонду відбудови.
За текстом угоди, вона охоплює понад 57 мінералів, включно з критичними компонентами для технологічної промисловості.
Важливим є той факт, що Україна домоглася, щоб нова редакція угоди не містила положень про виплату 500 мільярдів у якості компенсації США, які раніше пропонувалися у первинному варіанті. Водночас, як пише euronews, документ поки що не містить чітких гарантій безпеки.
Європейський Союз підтвердив, що угода про мінерали не суперечить законодавству ЄС і не стане перешкодою для вступу України до ЄС.