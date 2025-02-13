Недобросовісні підприємці не сплатили 1,6 мільярда гривень – до них навідалось БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило факти ухилення від сплати податків підрядниками, які виконували державні замовлення. Загалом недобросовісні підприємці не сплатили до держбюджету понад 1,6 мільярд гривень.

Як працювала схема ухилення

Після отримання бюджетних коштів за виконані роботи низка компаній не зареєструвала або частково зареєструвала свої податкові зобов'язання, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу БЕБ.

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Розслідування встановило, що компанії, які надавали послуги органам місцевого самоврядування, зокрема:

Ремонт дорожнього покриття.

Капітальний ремонт будівель.

Будівництво фортифікаційних споруд.

Після отримання фінансування вони не декларували податкові зобов'язання в повному обсязі або не реєстрували їх взагалі,

– ідеться у повідомленні.

Що зробило БЕБ

Бюро економічної безпеки направило рекомендаційні листи до Державної податкової служби для ухвалення управлінських рішень. На основі цього ДПС розпочала низку позапланових перевірок.

Нараза одному з підприємств уже донараховано 1,3 мільярдів гривень податкових зобов'язань, включно зі штрафами.

Зауважте. Окрім податкових перевірок, детективи БЕБ розпочали досудове розслідування у низці кримінальних проваджень.

Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних осіб та компанії, які використовували цю схему, щоб уникнути сплати податків.