Підробляли Jameson та Finlandia: у Києві викрили підпільний "алкозавод"
- У Києві викрили підпільне виробництво алкоголю, де підробляли відомі марки, такі як Jack Daniel’s, Jameson і Finlandia.
- Правоохоронці вилучили близько 50 тон спирту та 3 тонни готового продукту, оцінивши вартість вилученого алкоголю в понад 15 мільйонів гривень.
У столиці виявили ймовірну банду, яка організувала підпільне виробництво алкоголю. Там підробляли Jack Daniel’s, Jameson, Finlandia та інші відомі марки алкоголю.
Що відомо про підробку алкоголю в Києві?
Слідчі з’ясували, що схема працювала "під ключ", повідомили у БЕБ.
Спирт, ймовірно, закуповували в різних областях, зберігали на складах, а потім звозили до Києва. Уже там у спеціально облаштованих приміщеннях розливали алкоголь без ліцензій і акцизних марок.
Під час обшуків правоохоронці прикрили одразу дві такі точки виробництва. Вилучили близько 50 тон спирту, який використовували як сировину, і ще 3 тонни вже готового продукту. Також забрали обладнання для розливу, тару, чорнові записи, фінансові документи та транспорт, яким перевозили спирт.
Окрім цього, арештували й особисті авто учасників схеми – за версією слідства, їх могли купити за гроші, зароблені на нелегальному бізнесі. Попередньо вартість вилученого алкоголю оцінюють більш ніж у 15 мільйонів гривень.
Наразі призначено експертизи, правоохоронці встановлюють усіх причетних і готують кроки для відшкодування збитків державі.
Попередні справи про підробку в Україні
У грудні торік на Львівщині викрили підпільне виробництво підробок відомих брендів, вилучено товарів на суму близько 14 мільйонів гривень. Правоохоронці провели 15 обшуків, вилучивши контрафактні товари, техніку, готівку та документацію у шістьох підозрюваних.
А у жовтні в Україні викрили мережу виробництва фальсифікованих продуктів, які продавалися під виглядом продукції відомих брендів, п'ятьом особам повідомили про підозру.
Обшуки виявили понад 15 тисяч упаковок підроблених продуктів, обладнання для фасування та документацію, яка підтверджує організованість схеми.