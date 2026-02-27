Підробляли Jameson та Finlandia: у Києві викрили підпільний "алкозавод"

У столиці виявили ймовірну банду, яка організувала підпільне виробництво алкоголю. Там підробляли Jack Daniel’s, Jameson, Finlandia та інші відомі марки алкоголю.

Що відомо про підробку алкоголю в Києві?

Слідчі з’ясували, що схема працювала "під ключ", повідомили у БЕБ.

Спирт, ймовірно, закуповували в різних областях, зберігали на складах, а потім звозили до Києва. Уже там у спеціально облаштованих приміщеннях розливали алкоголь без ліцензій і акцизних марок.

Під час обшуків правоохоронці прикрили одразу дві такі точки виробництва. Вилучили близько 50 тон спирту, який використовували як сировину, і ще 3 тонни вже готового продукту. Також забрали обладнання для розливу, тару, чорнові записи, фінансові документи та транспорт, яким перевозили спирт.

Окрім цього, арештували й особисті авто учасників схеми – за версією слідства, їх могли купити за гроші, зароблені на нелегальному бізнесі. Попередньо вартість вилученого алкоголю оцінюють більш ніж у 15 мільйонів гривень.

Наразі призначено експертизи, правоохоронці встановлюють усіх причетних і готують кроки для відшкодування збитків державі.

Попередні справи про підробку в Україні