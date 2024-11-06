Не все так просто: навіщо Маск допомагав Трампу стати президентом

Ілон Маск вклав у передвиборчу компанію Трампа більш як 130 мільйонів доларів. Засновник Tesla та SpaceX отримає значну вигоду внаслідок перемоги свого кандидата.

Як Маску допоможе перемога Трампа

Імовірно, внаслідок перемоги Трампа, Маск зможе отримати посаду голови нового урядового департаменту. Про це існують попередні домовленості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Зверніть увагу! Трамп погодився створити департамент ефективності уряду, цю пропозицію вніс Маск.

Також Маск може отримати від Трампа і інші привілеї. Зокрема, "послаблення" для своїх компаній.

Нова роль в адміністрації, дасть можливість Маску впливати на агенції, що раніше перешкоджали роботі його компаній. Таким чином бізнес мільярдера лише розширюватиметься.

Як Трамп може допомогти компаніям Маска:

надати додаткові пільги та субсидії;

забезпечити компаніям контракти та федеральні дозволи;

знизити податки.

Зауважте! Попри усі зусилля Маска, вказана стратегія може і не реалізовуватись. Так, наприклад, бізнесмен Карл Айкан, що допомагав Трампу під час першого президентського терміну, пішов у відставку через, так званий, конфлікт інтересів.