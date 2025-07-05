Податки та онлайн-шопінг: бізнес вимагає нових правил для міжнародних посилок

Український бізнес закликав переглянути податкові пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За оцінками підприємців, наразі система створює нерівні умови конкуренції, а держбюджет щороку недоотримує близько 19 мільярдів гривень.

Що не так із посилками до 150 євро

Про це говорили під час круглого столу, організованого Американською торговельною палатою в Україні за участі Генпрокурора Руслана Кравченка, представників уряду, парламенту, правоохоронців, бізнесу та представників ЄС, передає 24 Канал.

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Пільги на імпорт. Посилки вартістю до 150 євро не обкладаються ПДВ, чим, за словами підприємців, масово зловживають міжнародні торговельні майданчики. Лише у 2024 році таких відправлень було понад 75 мільйонів – здебільшого одяг, взуття та аксесуари.

Посилки вартістю до 150 євро не обкладаються ПДВ, чим, за словами підприємців, масово зловживають міжнародні торговельні майданчики. Лише у 2024 році таких відправлень було понад 75 мільйонів – здебільшого одяг, взуття та аксесуари. "Дроблення" бізнесу. Торгові мережі масово реєструють численні ФОПи, щоби мінімізувати податки.

Торгові мережі масово реєструють численні ФОПи, щоби мінімізувати податки. "Сірі" зарплати та нелегальна зайнятість, які залишають частину доходів бізнесу в тіні.

Бізнес-асоціації пояснили, що така ситуація підриває легальний ринок роздрібної торгівлі, e-commerce, тютюнової галузі, HoReCa, побутової техніки та сфери інтернет-послуг.

Що пропонують

Представники бізнесу закликають владу:

скасувати або обмежити пільги для міжнародних посилок;

боротися з ухиленням від податків через схеми з ФОПами;

вжити заходів проти тіньової зайнятості.

Довідково. Майже рік тому, 18 липня 2024-го, в уряді схвалили законопроєкт, яким передбачає підвищення окремих податків. Зокрема, вони стосуються запровадження ПДВ на імпортні посилки у розмірі до 150 євро. Міністерство фінансів тоді зазначало, що мета податку – не лише збільшити прямі надходження, а й усунути тіньові схеми імпорту товарів у посилках, якими зловживають інтернет-магазини.