Податки та онлайн-шопінг: бізнес вимагає нових правил для міжнародних посилок
- Український бізнес закликає переглянути податкові пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро через нерівні умови конкуренції та втрати держбюджету.
- Пропонують скасувати або обмежити пільги для міжнародних посилок, боротися з ухиленням від податків через схеми з ФОПами та тіньовою зайнятістю.
Український бізнес закликав переглянути податкові пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За оцінками підприємців, наразі система створює нерівні умови конкуренції, а держбюджет щороку недоотримує близько 19 мільярдів гривень.
Що не так із посилками до 150 євро
Про це говорили під час круглого столу, організованого Американською торговельною палатою в Україні за участі Генпрокурора Руслана Кравченка, представників уряду, парламенту, правоохоронців, бізнесу та представників ЄС, передає 24 Канал.
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- Пільги на імпорт. Посилки вартістю до 150 євро не обкладаються ПДВ, чим, за словами підприємців, масово зловживають міжнародні торговельні майданчики. Лише у 2024 році таких відправлень було понад 75 мільйонів – здебільшого одяг, взуття та аксесуари.
- "Дроблення" бізнесу. Торгові мережі масово реєструють численні ФОПи, щоби мінімізувати податки.
- "Сірі" зарплати та нелегальна зайнятість, які залишають частину доходів бізнесу в тіні.
Бізнес-асоціації пояснили, що така ситуація підриває легальний ринок роздрібної торгівлі, e-commerce, тютюнової галузі, HoReCa, побутової техніки та сфери інтернет-послуг.
Що пропонують
Представники бізнесу закликають владу:
- скасувати або обмежити пільги для міжнародних посилок;
- боротися з ухиленням від податків через схеми з ФОПами;
- вжити заходів проти тіньової зайнятості.
Довідково. Майже рік тому, 18 липня 2024-го, в уряді схвалили законопроєкт, яким передбачає підвищення окремих податків. Зокрема, вони стосуються запровадження ПДВ на імпортні посилки у розмірі до 150 євро. Міністерство фінансів тоді зазначало, що мета податку – не лише збільшити прямі надходження, а й усунути тіньові схеми імпорту товарів у посилках, якими зловживають інтернет-магазини.