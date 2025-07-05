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5 липня, 21:18
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Податки та онлайн-шопінг: бізнес вимагає нових правил для міжнародних посилок

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Український бізнес закликає переглянути податкові пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро через нерівні умови конкуренції та втрати держбюджету.
  • Пропонують скасувати або обмежити пільги для міжнародних посилок, боротися з ухиленням від податків через схеми з ФОПами та тіньовою зайнятістю. 

Український бізнес закликав переглянути податкові пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За оцінками підприємців, наразі система створює нерівні умови конкуренції, а держбюджет щороку недоотримує близько 19 мільярдів гривень.

Що не так із посилками до 150 євро

Про це говорили під час круглого столу, організованого Американською торговельною палатою в Україні за участі Генпрокурора Руслана Кравченка, представників уряду, парламенту, правоохоронців, бізнесу та представників ЄС, передає 24 Канал.

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  • Пільги на імпорт. Посилки вартістю до 150 євро не обкладаються ПДВ, чим, за словами підприємців, масово зловживають міжнародні торговельні майданчики. Лише у 2024 році таких відправлень було понад 75 мільйонів – здебільшого одяг, взуття та аксесуари.
  • "Дроблення" бізнесу. Торгові мережі масово реєструють численні ФОПи, щоби мінімізувати податки.
  • "Сірі" зарплати та нелегальна зайнятість, які залишають частину доходів бізнесу в тіні.

Бізнес-асоціації пояснили, що така ситуація підриває легальний ринок роздрібної торгівлі, e-commerce, тютюнової галузі, HoReCa, побутової техніки та сфери інтернет-послуг.

Що пропонують

Представники бізнесу закликають владу:

  • скасувати або обмежити пільги для міжнародних посилок;
  • боротися з ухиленням від податків через схеми з ФОПами;
  • вжити заходів проти тіньової зайнятості.

Довідково. Майже рік тому, 18 липня 2024-го, в уряді схвалили законопроєкт, яким передбачає підвищення окремих податків. Зокрема, вони стосуються запровадження ПДВ на імпортні посилки у розмірі до 150 євро. Міністерство фінансів тоді зазначало, що мета податку – не лише збільшити прямі надходження, а й усунути тіньові схеми імпорту товарів у посилках, якими зловживають інтернет-магазини.