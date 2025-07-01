У червні до бюджету надійшло більше

Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух, інформує 24 Канал. Загалом із січня по червень до загального фонду держбюджету надійшло 647 мільярдів гривень, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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У червні держбюджет отримав на 9 мільярдів гривень більше, ніж було заплановано, що відповідає виконанню плану на 107,7%.

Що стоїть за податковим перевиконанням

Серед ключових джерел надходжень:

Податок на доходи фізичних осіб – 30,1 мільярдів гривень (+10,6% до плану)

Податок на прибуток підприємств – 5,2 мільярдів гривень (+13%)

Акциз з ввезених та вироблених товарів – 15,5 мільярдів гривень (+4,2%)

Крім того, у червні відшкодовано 15,3 мільярдів гривень ПДВ, а з початку року – понад 86,2 мільярдів гривень. Це на 23% більше, ніж торік.