В июне в бюджет поступило больше

Об этом сообщила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух, информирует 24 Канал. Всего с января по июнь в общий фонд госбюджета поступило 647 миллиардов гривен, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В июне госбюджет получил на 9 миллиардов гривен больше, чем было запланировано, что соответствует выполнению плана на 107,7%.

Что стоит за налоговым перевыполнением

Среди ключевых источников поступлений:

Налог на доходы физических лиц – 30,1 миллиардов гривен (+10,6% к плану)

Налог на прибыль предприятий – 5,2 миллиардов гривен (+13%)

Акциз с ввезенных и произведенных товаров – 15,5 миллиардов гривен (+4,2%)

Кроме того, в июне возмещено 15,3 миллиардов гривен НДС, а с начала года – более 86,2 миллиардов гривен. Это на 23% больше, чем в прошлом году.