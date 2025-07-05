Что не так с посылками до 150 евро
Об этом говорили во время круглого стола, организованного Американской торговой палатой в Украине с участием Генпрокурора Руслана Кравченко, представителей правительства, парламента, правоохранителей, бизнеса и представителей ЕС, передает 24 Канал.
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- Льготы на импорт. Посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС, чем, по словам предпринимателей, массово злоупотребляют международные торговые площадки. Только в 2024 году таких отправлений было более 75 миллионов – в основном одежда, обувь и аксессуары.
- "Дробление" бизнеса. Торговые сети массово регистрируют многочисленные ФЛП, чтобы минимизировать налоги.
- "Серые" зарплаты и нелегальная занятость, которые оставляют часть доходов бизнеса в тени.
Бизнес-ассоциации объяснили, что такая ситуация подрывает легальный рынок розничной торговли, e-commerce, табачной отрасли, HoReCa, бытовой техники и сферы интернет-услуг.
Что предлагают
Представители бизнеса призывают власть:
- отменить или ограничить льготы для международных посылок;
- бороться с уклонением от налогов через схемы с ФОПами;
- принять меры против теневой занятости.
Справочно. Почти год назад, 18 июля 2024-го, в правительстве одобрили законопроект, которым предусматривает повышение отдельных налогов. В частности, они касаются введения НДС на импортные посылки в размере до 150 евро. Министерство финансов тогда отмечало, что цель налога – не только увеличить прямые поступления, но и устранить теневые схемы импорта товаров в посылках, которыми злоупотребляют интернет-магазины.