Пільги на електромобілі можуть скасувати: чи доведеться українцям платити податки
- Кабмін не підтримав пропозицію Верховної Ради щодо продовження пільг на імпорт електромобілів до 2027 року.
- Скасування пільг означає повернення сплати податків під час імпорту, що, на думку уряду, необхідно для бюджету.
Пільги на імпорт електрокарів діють в Україні до 1 січня 2026 року, після чого податки повернуться. Депутати пропонували продовжити пільги до 2027 року, проте уряд блокує пропозицію.
Чи продовжать пільги на електромобілі?
Кабмін не підтримав пропозицію Верховної Ради щодо продовження пільг на імпорт електромобілів до 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт держбюджету на 2026 рік.
Скасування цих пільг означає повернення сплати податків під час імпорту, проте уряд вважає, що ці податки потрібні країні
Продовження пільгового оподаткування операцій з імпорту електромобілів ще на один рік буде призводити до недонадходження ПДВ до бюджету,
– йдеться в поясненні.
Нагадаємо, що у першому читанні в жовтні депутати схвалили поправку, яка передбачає продовження податкових пільг для ввезення електрокарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ради.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, правка №1061 щодо продовження пільг була схвалена під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік. Її підтримали 248 народних депутатів.
Зауважте! Зараз пільговий режим для імпорту електромобілів передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (20%) і ввізного мита (10%). Єдиним податком залишається акциз – 1 євро за кожну кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.
Який попит на електромобілі в Україні та світі?
У жовтні 2025 року в Україні було продано 7 800 нових авто, що є найвищим показником за останні 13 місяців. Китайський бренд BYD став лідером продажів з 1 199 автомобілями, а електрокар Volkswagen ID.Unyx став бестселером жовтня.
У 2025 році в Україну імпортовано 61,7 тисяч нових електромобілів, з яких 92% нових авто поставлено з Китаю. Загальна митна вартість імпортованих електрокарів склала 1,27 мільярда доларів, з яких 363,5 мільйонів доларів припадає на нові авто.
У вересні 2025 року у світі продали 2,1 мільйона електромобілів та плагін-гібридів, що є рекордним місячним показником. Ключовими ринками зростання продажів електрокарів стали США, Європа, Китай та Велика Британія, зокрема через податкові пільги та нові реєстраційні номери.