Зміни для бізнесу в Україні: що анонсував Зеленський з Плану стійкості

Одними із пунктів нової економічної політики України стануть детінізація та припинення тиску на бізнес в Україні. Зеленський додав, що не надмірне регулювання державою суспільних відносин може сприяти цьому.

Які нові стосунки вибудовуватимуться з бізнесом в Україні

Безпека ведення бізнесу та зниження тиску від усіх державних інституцій, які контролюють діяльність інших, а не самі створюють додану вартість, стане другим головним чинником нової економічної політики, повідомляє 24 Канал із посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час представлення Плану стійкості.

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Володимир Зеленський Президент України Сприятливість українській юрисдикції, залучення інвестицій невідділені від захищеності кожного "білого" бізнесу в Україні.

Водночас третій чинник, який назвав президент, стосується чесності між бізнесом та державою, адже Україна зацікавлена в легальній зайнятості та детінізації бізнесу.

Ми розуміємо, що цього не можна досягти лише силовими заходами, але потрібен ще й стимул для детінізації. Потрібне якісне та не надмірне регулювання державою суспільних відносин,

– додає Зеленський.

Зверніть увагу! Президент нагадав, що саме внутрішніми ресурсами Україна забезпечує Сили Оборони, а тому всі сплачені податки – це зарплати воїнів.